عاجل:الرئيس يصدر عدداً من قرارات التعيين اليوم - أخبار كلمتك

أصدر رئيس جامعة تعز البروفيسور محمد الشعيبي عدداً من القرارات اليوم
وتضمنت قرارات محمد الشعيبي، رئيس الجامعة على التالي:-
قرار رقم ( 206 لعام 2024
الدكتور محمد الخطيب مديرا لمركز التدريب والتأهيل والإستشارات
قرار رقم 207 لعام 2024
الدكتور مختار ناشر نائبا لمدير مركز التدريب والتأهيل والإستشارات، إلى جانب عمله
قرار رقم 208 لعام 2024
الاستاذ مراد المخلافي قائما بأعمال مدير عام دار جامعة تعز للطباعة والنشر
قرار رقم 209 لعام 2024
الاستاذ هشام حسن محمد سعيد الحبشي قائما بأعمال مديرا عاما للإدارة العامة للتخطيط والإحصاء
قرار رقم 210 لعام 2024
الاستاذ جمال عبدالرقيب التركي قائما بأعمال أمين مركز التدريب والتأهيل والإستشارات
وقضت المادة الثانية من كل قرار بالعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجميع تنفيذه كل فيما يخصه.
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