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عاجل:الرئيس يصدر عدداً من قرارات التعيين اليوم - أخبار كلمتك

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عاجل:الرئيس يصدر عدداً من قرارات التعيين اليوم - أخبار كلمتك

عاجل:الرئيس يصدر عدداً من قرارات التعيين اليوم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 05:18 مساءً - كلمتك: خاص

 

 

أصدر رئيس جامعة تعز البروفيسور محمد الشعيبي عدداً من القرارات اليوم

وتضمنت قرارات محمد الشعيبي، رئيس الجامعة على التالي:-

قرار رقم ( 206 لعام 2024

الدكتور محمد الخطيب مديرا لمركز التدريب والتأهيل والإستشارات

قرار رقم 207 لعام 2024

الدكتور مختار ناشر نائبا لمدير مركز التدريب والتأهيل والإستشارات، إلى جانب عمله

قرار رقم 208 لعام 2024 
الاستاذ مراد المخلافي قائما بأعمال مدير عام دار جامعة تعز للطباعة والنشر

قرار رقم 209 لعام 2024

الاستاذ هشام حسن محمد سعيد الحبشي قائما بأعمال مديرا عاما للإدارة العامة للتخطيط والإحصاء

قرار رقم 210 لعام 2024

الاستاذ جمال عبدالرقيب التركي قائما بأعمال أمين مركز التدريب والتأهيل والإستشارات

وقضت المادة الثانية من كل قرار بالعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجميع تنفيذه كل فيما يخصه.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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