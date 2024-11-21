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بنك القطيبي الإسلامي يحصل على جائزة البنك الرائد في الخدمات المصرفية لعام 2024 - أخبار كلمتك

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بنك القطيبي الإسلامي يحصل على جائزة البنك الرائد في الخدمات المصرفية لعام 2024 - أخبار كلمتك

بنك القطيبي الإسلامي يحصل على جائزة البنك الرائد في الخدمات المصرفية لعام 2024 - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 06:27 مساءً - كلمتك/خاص:

منح اتحاد المصارف العربية بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر، جائزة البنك الرائد في الخدمات والمنتجات المصرفية المتنوعة، في اليمن لعام 2024.

جاء ذلك خلال الحفل المميز الذي أقامه اتحاد المصارف العربية مساء أمس الأربعاء في المتحف الكبير، بمدينة القاهرة، في جمهورية مصر العربية، وسط حضور حشد من قيادات المصارف العربية، وشخصيات دولية، ومؤسسات إقليمية.

وتسلم الأستاذ عبدالسلام الوردي، نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لبنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر، درع التكريم من الدكتور وسام حسن فتّوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، ضمن مؤتمر جوائز التمُّيز والإنجاز المصرفي على مستوى العالم العربي للعام 2024، الذي نظّمه الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب للعام العاشر توالياً.

وعبر نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لبنك القطيبي الإسلامي، عن سعادته بهذا التكريم الذي يأتي تواصلاً لسلسلة النجاحات المصرفية التي يحققها البنك، معرباً عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الذي يعكس التزام البنك بتقديم خدمات مصرفية مبتكرة ومتنوعة تلبي احتياجات عملائه، مشيداً بدور فريق العمل في تحقيق هذا النجاح.

ويعد هذا التكريم العربي شهادة على الجهود المستمرة لبنك القطيبي الإسلامي، في تعزيز الشمول المالي وتقديم منتجات مصرفية تتوافق مع معايير الجودة وتلبي تطلعات السوق اليمني.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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