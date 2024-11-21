عطية يطلق نداء عاجل ويدعو لدعم بن مبارك - أخبار كلمتك

أكد وزير الأوقاف السابق، القاضي الدكتور أحمد عطية، أن محاربة الفساد مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الجميع. وأوضح أن الفساد، لو كان له أذيال، لما تمكن الشعب من السير في الشوارع بسبب كثرتها، في إشارة إلى حجم التحدي الذي يواجه الدولة في مكافحة هذه الظاهرة.

وأشاد عطية بالجهود الجبارة التي يبذلها دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، في التصدي لملف الفساد، داعيًا كافة الأطراف إلى دعمه ومساندته في هذه المهمة الوطنية.

وأشار إلى أن النجاح في مكافحة الفساد يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار والتنمية، مطالبًا بتكاتف المجتمع والجهات المعنية لتعزيز الشفافية والمساءلة في مختلف القطاعات.