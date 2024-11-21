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عطية يطلق نداء عاجل ويدعو لدعم بن مبارك - أخبار كلمتك

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عطية يطلق نداء عاجل ويدعو لدعم بن مبارك - أخبار كلمتك

عطية يطلق نداء عاجل ويدعو لدعم بن مبارك - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 06:06 مساءً - كلمتك/خاص

أكد وزير الأوقاف السابق، القاضي الدكتور أحمد عطية، أن محاربة الفساد مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الجميع. وأوضح أن الفساد، لو كان له أذيال، لما تمكن الشعب من السير في الشوارع بسبب كثرتها، في إشارة إلى حجم التحدي الذي يواجه الدولة في مكافحة هذه الظاهرة.

وأشاد عطية بالجهود الجبارة التي يبذلها دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، في التصدي لملف الفساد، داعيًا كافة الأطراف إلى دعمه ومساندته في هذه المهمة الوطنية.

وأشار إلى أن النجاح في مكافحة الفساد يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار والتنمية، مطالبًا بتكاتف المجتمع والجهات المعنية لتعزيز الشفافية والمساءلة في مختلف القطاعات.

 

 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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