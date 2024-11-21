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سعودي متحوث في صنعاء يسب الصحابة ويقذف اليمنيات ويصفهم بهذا الامر ويؤكد ممارسته الرذيلة(مروع) - أخبار كلمتك

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سعودي متحوث في صنعاء يسب الصحابة ويقذف اليمنيات ويصفهم بهذا الامر ويؤكد ممارسته الرذيلة(مروع) - أخبار كلمتك

سعودي متحوث في صنعاء يسب الصحابة ويقذف اليمنيات ويصفهم بهذا الامر ويؤكد ممارسته الرذيلة(مروع) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 03:15 مساءً - اثار السعودي المتحوث علي هاشم موجة غضب عقب قيامه بسب الصحابة وقذف اليمنيات 
وقام الحوثي المقيم في صنعاء علي هاشم برسالة بعثها لناشطة تدعى منار بسب الصحابة واليمنيات مدعيا بانه يمارس الرذيلة في صنعاء وبحماية الحوثيين.
 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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