صنعاء - طارق احمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 03:15 مساءً - اثار السعودي المتحوث علي هاشم موجة غضب عقب قيامه بسب الصحابة وقذف اليمنيات
وقام الحوثي المقيم في صنعاء علي هاشم برسالة بعثها لناشطة تدعى منار بسب الصحابة واليمنيات مدعيا بانه يمارس الرذيلة في صنعاء وبحماية الحوثيين.
سعودي متحوث في صنعاء يسب الصحابة ويقذف اليمنيات ويصفهم بهذا الامر ويؤكد ممارسته الرذيلة(مروع) - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 03:15 مساءً - اثار السعودي المتحوث علي هاشم موجة غضب عقب قيامه بسب الصحابة وقذف اليمنيات
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