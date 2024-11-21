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لجنة عسكرية تزور محور علب وتطلع على سير العمليات العسكرية - أخبار كلمتك

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لجنة عسكرية تزور محور علب وتطلع على سير العمليات العسكرية - أخبار كلمتك

لجنة عسكرية تزور محور علب وتطلع على سير العمليات العسكرية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 02:52 مساءً - كلمتك/خاص:

زارت لجنة عسكري برئاسة العميد الركن الخضر صالح عبدالله مدير دائرة شؤون الأفراد والاحتياط العام بوزارة الدفاع

محور علب للاطلاع على سير العمليات العسكرية في المحور.

وخلال الزيارة، استعرضت اللجنة الأنشطة العسكرية والجهود المبذولة في مركز خالد بن الوليد التدريبي لمحور علب.

كما قدم العميد الركن فارس غالب مجلي رئيس عمليات محور علب   
ايجازاً شاملاً للخطط  القتالية للمحور  في الهجوم والدفاع من خط التماس المباشر مع العدو  موضحا بالخرائط  العسكرية  وكذالك الاوضاع الميدانية واهم التطورات في جبهة محور علب
واختتمت الزيارة بعرض قدّمه المركز الإعلامي للمحور تناول وحدة القناصين والطيران المسيّر، بالإضافة إلى برامج التدريب والتأهيل والتطوير.

وأشادة اللجنة بالمعنويات المرتفعة التي يتحلى بها المقاتلون، مبرزًا أهمية الجهود المبذولة في الدفاع عن الوطن وضرورة استمرار التنسيق والتخطيط لتحقيق المزيد من الانتصارات.

ومن جانبه أثنى اللواء ياسر مجلي، قائد محور علب، على التضحيات التي يبذلها أبطال المحور، مؤكدًا ثقته الكبيرة بشجاعة الأبطال وعزمهم على تحرير مديرية باقم ومحافظة صعدة من قبضة مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأكد اللواء مجلي أن القوات المسلحة ماضية بثبات نحو تحقيق النصر، مشيدًا بالروح القتالية العالية التي يتمتع بها الأبطال الذين يواجهون مليشيات الحوثي الإرهابية.

المركز الإعلامي لمحور علب

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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