لجنة عسكرية تزور محور علب وتطلع على سير العمليات العسكرية - أخبار كلمتك

زارت لجنة عسكري برئاسة العميد الركن الخضر صالح عبدالله مدير دائرة شؤون الأفراد والاحتياط العام بوزارة الدفاع

محور علب للاطلاع على سير العمليات العسكرية في المحور.

وخلال الزيارة، استعرضت اللجنة الأنشطة العسكرية والجهود المبذولة في مركز خالد بن الوليد التدريبي لمحور علب.

كما قدم العميد الركن فارس غالب مجلي رئيس عمليات محور علب

ايجازاً شاملاً للخطط القتالية للمحور في الهجوم والدفاع من خط التماس المباشر مع العدو موضحا بالخرائط العسكرية وكذالك الاوضاع الميدانية واهم التطورات في جبهة محور علب

واختتمت الزيارة بعرض قدّمه المركز الإعلامي للمحور تناول وحدة القناصين والطيران المسيّر، بالإضافة إلى برامج التدريب والتأهيل والتطوير.

وأشادة اللجنة بالمعنويات المرتفعة التي يتحلى بها المقاتلون، مبرزًا أهمية الجهود المبذولة في الدفاع عن الوطن وضرورة استمرار التنسيق والتخطيط لتحقيق المزيد من الانتصارات.

ومن جانبه أثنى اللواء ياسر مجلي، قائد محور علب، على التضحيات التي يبذلها أبطال المحور، مؤكدًا ثقته الكبيرة بشجاعة الأبطال وعزمهم على تحرير مديرية باقم ومحافظة صعدة من قبضة مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأكد اللواء مجلي أن القوات المسلحة ماضية بثبات نحو تحقيق النصر، مشيدًا بالروح القتالية العالية التي يتمتع بها الأبطال الذين يواجهون مليشيات الحوثي الإرهابية.

المركز الإعلامي لمحور علب