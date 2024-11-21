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اليمن تتراس امر هام في السعودية - أخبار كلمتك

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اليمن تتراس امر هام في السعودية - أخبار كلمتك

اليمن تتراس امر هام في السعودية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 01:06 مساءً - كلمتك/

تستضيف المملكة ممثلةً بالبنك المركزي السعودي , أعمال الاجتماع العام الـ 39 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "MENAFATF"، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 21 نوفمبر 2024م بمدينة الرياض.

وستشهد أعمال الاجتماع، التي تستمر ستة أيام برئاسة الجمهورية اليمنية؛ حضور كبار المسؤولين من أعضاء ومراقبي المجموعة من دول ومنظمات إقليمية ودولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

وتأتي هذه الاجتماعات لتعزيز وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية من خلال المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وحماية الأنظمة الاقتصادية في المنطقة من مخاطر تلك الجرائم.

وسيناقش الأعضاء والمراقبون عددًا من المواضيع المهمة ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح, كما سيعقد منتدى وحدات المعلومات المالية، ومنتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب، بالإضافة للجنة المخاطر على هامش الاجتماع العام.

ويُعقد على هامش اجتماع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤتمر حول آخر المستجدات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وذلك بمناسبة مرور20 عامًا على إنشاء المجموعة.

وستتضمن أعمال المؤتمر، الذي يدشنه معالي محافظ البنك المركزي السعودي "ساما" الأستاذ أيمن بن محمد السياري، أربع جلسات رئيسية، حيث ستتناول الأولى تبني المعايير الدولية من قبل مجموعة العمل المالي والمجموعات الإقليمية النظيرة، فيما تناقش الجلسة الثانية الدروس المستفادة من الجولة الحالية من عمليات التقييم المتبادل ونظرة مستقبلية للجولة القادمة،

أما الجلسة الثالثة فستركز على تطبيق معايير مجموعة العمل المالي على الأصول الافتراضية والتقنيات الحديثة وعرض تجارب الدول، بينما تبحث الجلسة الرابعة أفضل الممارسات في تعقب واسترداد الأصول وتفعيل آليات التعاون على المستوى الدولي.
 

 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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