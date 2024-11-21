قد تشمل عدن.. فلكي يحذر من هذا الامر - أخبار كلمتك

حذر الفلكي عدنان الشوافي، من تقلبات جوية حادة ومفاجئة في الطقس تضرب اليمن خلال الأيام القادمة.

وقال الفلكي السوافي، “بحسب بيانات وخرائط نماذج الطقس متوقع حتى الأحد القادم 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أن تتأثر اليمن بكتلة هوائية رطبة، تجلب الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق واسعة من اليمن”.

واضاف: هطول أمطار متفرقة على محافظات إب، الضالع، أبين، تعز، لحج، عدن، البيضاء تغطي منها 30% إلى 50% و هطول أمطار متفاوتة على محافظات الحديدة، ريمة، المحويت، حجة، عمران، ذمار، صنعاء، صعدة، أرخبيل سقطرى تغطي من 20% إلى 40% من المناطق”.

واختتم: احتمالية حدوث أمطار خفيفة قد تهطل على أجزاء من السواحل والهضاب الداخلية في المهرة وحضرموت، وأجزاء بسيطة من المناطق الغربية لمحافظتي مأرب والجوف ونسبة تغطية الأمطار لهذه المحافظات أقل من 20% من مساحاتها حيث تحتل الصحاري مساحات واسعة منها وتوقعات الهطول على الصحاري منخفض جداً”و أجواءً شتوية غائمة نهاراً على مناطق واسعة، وباردة ليلاً وفي الصباح الباكر على الأحواض والمرتفعات الجبلية، داعياً المواطنين إلى توخي الحذر من الأجواء الباردة، ومتابعة نشرات الطقس.

