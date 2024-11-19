الكشف عن الشاب الذي ابتز زوجته بصورها بصنعاء وقام بنشرها بمواقع التواصل تعرف عليه - أخبار كلمتك

قال الاعلامي راشد معروف:هذا هو مبتزّّّ""" عقيدته بصورها او بالأصح بعد العقد تعتبر زوجته رسميا، كنت كتبت تفاصيل هذه القضية في منشور سابق صباح اليوم، واعطيته فرصة أخيرة إلى المساء، اذا لم يتواصل سيتم النشر والتشهير به وإبلاغ الجهات الأمنية في السعودية للقبض عليه.

واضاف: وكذلك إخواننا المغتربين ماراح يقصرون في ملاحقته، الإسم عيسى صالح محمد عيسى، بحسب المعلومات الأولية بأنه متواجد في مكة مجهول الهوية، رقم جواله وصور أخرى له تجدوها بأول تعليق وتفاصيل القضية تجدوها في المنشور السابق على الصفحة.

واختتم:يله ياشباب الفزعة مع البنت دمر حياتها هذا المعتووه وعيشها في جحيم سبع سنوات تنتظره واخرتها يسرب صورها ويبتززز،،ها، وسبب لها اكتئاب وتأثير نفسي، ولا يوجد معها اخوه كبار ينتقمون لها ووالدها مسن ومريض، السكر ولما سمع بالخبر تدهورت صحته أكثر ووضع العائلة صعب جدا، اجعلوها قضيتنا واعتبروها اختنا جميعا وكل يمني حر وشريف لا يرضى الظلم والباطل.