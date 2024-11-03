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الرئيس العليمي : لاخلافات بين مجلس القيادة والحكومة ونحرص على نجاح الحكومة - أخبار كلمتك

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الرئيس العليمي : لاخلافات بين مجلس القيادة والحكومة ونحرص على نجاح الحكومة - أخبار كلمتك

الرئيس العليمي : لاخلافات بين مجلس القيادة والحكومة ونحرص على نجاح الحكومة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 09:26 صباحاً - كلمتك:

نفى رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي ما اشيع مؤخرا عن نشوب خلافات بين مجلس القيادة والحكومة برئاسة احمد عوض بن مبارك .


وفي لقاء جمع العليمي بعدد من الصحفيين المشاركين في الفعاليات الثقافية بالعاصمة السعودية الرياض اكد ان العلاقة التي تجمع بين مؤسسة الرئاسة والحكومة ايجابية .


واكد حرص مؤسسة الرئاسة على نجاح الحكومة مؤكدا ان نجاح الحكومة هو نجاح للرئاسة والعكس صحيح .


ودعا العليمي وسائل الإعلام الى مراعاة الظروف الحساسة التي تمر بها البلد داعيا ايها الى ان تكون وسيلة جامعة للصف الوطني ونبذ الخلافات .

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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