الرئيس العليمي : لاخلافات بين مجلس القيادة والحكومة ونحرص على نجاح الحكومة - أخبار كلمتك

نفى رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي ما اشيع مؤخرا عن نشوب خلافات بين مجلس القيادة والحكومة برئاسة احمد عوض بن مبارك .
وفي لقاء جمع العليمي بعدد من الصحفيين المشاركين في الفعاليات الثقافية بالعاصمة السعودية الرياض اكد ان العلاقة التي تجمع بين مؤسسة الرئاسة والحكومة ايجابية .
واكد حرص مؤسسة الرئاسة على نجاح الحكومة مؤكدا ان نجاح الحكومة هو نجاح للرئاسة والعكس صحيح .
ودعا العليمي وسائل الإعلام الى مراعاة الظروف الحساسة التي تمر بها البلد داعيا ايها الى ان تكون وسيلة جامعة للصف الوطني ونبذ الخلافات .
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