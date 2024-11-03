الرئيس العليمي : لاخلافات بين مجلس القيادة والحكومة ونحرص على نجاح الحكومة - أخبار كلمتك

نفى رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي ما اشيع مؤخرا عن نشوب خلافات بين مجلس القيادة والحكومة برئاسة احمد عوض بن مبارك .



وفي لقاء جمع العليمي بعدد من الصحفيين المشاركين في الفعاليات الثقافية بالعاصمة السعودية الرياض اكد ان العلاقة التي تجمع بين مؤسسة الرئاسة والحكومة ايجابية .



واكد حرص مؤسسة الرئاسة على نجاح الحكومة مؤكدا ان نجاح الحكومة هو نجاح للرئاسة والعكس صحيح .



ودعا العليمي وسائل الإعلام الى مراعاة الظروف الحساسة التي تمر بها البلد داعيا ايها الى ان تكون وسيلة جامعة للصف الوطني ونبذ الخلافات .