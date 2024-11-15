اعلن الفنان اليمني محمد القحوم المشاركة بمهرجان الرياض.
وفور نزول تذاكر الحفل تم بيعها بالكامل باقل من ٢٤ ساعة وهذا لم يحدث بان تباع تذاكر فنان يمني بالكامل خلال ٢٤ ساعة
وبحسب مصادر لكريتر سكاي فان جميع فئات الحفل قد بيعت بالكامل بما فيها فئة ٥٠٠ ريال.
ويقيم القحوم حفلة الاوركسترا اليمنية في الرياض
القحوم يقوم بامر غير مسبوق في السعودية - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 11:47 صباحاً - كلمتك/خاص:
اعلن الفنان اليمني محمد القحوم المشاركة بمهرجان الرياض.
اعلن الفنان اليمني محمد القحوم المشاركة بمهرجان الرياض.
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