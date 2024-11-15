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القحوم يقوم بامر غير مسبوق في السعودية - أخبار كلمتك

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القحوم يقوم بامر غير مسبوق في السعودية - أخبار كلمتك

القحوم يقوم بامر غير مسبوق في السعودية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 11:47 صباحاً - كلمتك/خاص:

اعلن الفنان اليمني محمد القحوم المشاركة بمهرجان الرياض.
وفور نزول تذاكر الحفل تم بيعها بالكامل باقل من ٢٤ ساعة وهذا لم يحدث بان تباع تذاكر فنان يمني بالكامل خلال ٢٤ ساعة 
وبحسب مصادر لكريتر سكاي فان جميع فئات الحفل قد بيعت بالكامل بما فيها فئة ٥٠٠ ريال.
ويقيم القحوم حفلة الاوركسترا اليمنية في الرياض

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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