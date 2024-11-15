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اول تفاصيل بشان قيام أمريكا بهذا الامر العسكري ضد الحوثيين لاول مرة - أخبار كلمتك

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اول تفاصيل بشان قيام أمريكا بهذا الامر العسكري ضد الحوثيين لاول مرة - أخبار كلمتك

اول تفاصيل بشان قيام أمريكا بهذا الامر العسكري ضد الحوثيين لاول مرة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 12:06 مساءً - كلمتك/خاص:

نشرت القوات الأمريكية فيديو للمرة الأولى منذ بدء عملياتها في يناير الماضي ضد الحوثيين في اليمن.

 في الفيديو تم تحديد الشاحنة والتي عليها كما يبدوا منصة إطلاق باعتبارها الهدف الرئيس.. ثم تتعرض لقصف افتراضي، وتتصاعد الأدخنة في المكان وقت الضربة، وعند انقشاع الدخان تظهر الشاحنة في مكانها ولم تتأثر، باستثناء لهب محدود في مؤخرتها.

 يظهر في الفيديو رجلان بملابس بيضاء (تقريبا أثوب).. كيف لعسكريين يتواجدوا في منطقة عسكرية أو بجانب معدات عسكرية مفترضة التواجد بهذه الهيئة، ثم انه وبعد القصف يشاهد الرجل وقد تمكن من مغادرة المكان.

 الخبر الرئيس للقيادة المركزية الأمريكية الذي تم إرفاقه بالفيديو يتحدث عن تنفيذ سلسلة من الضربات الجوية الدقيقة على عدة منشآت لتخزين الأسلحة في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين وشاركت طائرة  إف-35 سي في هذه العملية.. في حين أظهر التسجيل المصور شاحنة في مكان مفتوح، ولا وجود لأي مواقع يشير إلى أنها منشآت تخزين أسلحة.
من/فارس الحميري
 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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