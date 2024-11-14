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عقوبات أمريكية جديدة على سفن متورطة في تمويل الحوثيين - أخبار كلمتك

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عقوبات أمريكية جديدة على سفن متورطة في تمويل الحوثيين - أخبار كلمتك

عقوبات أمريكية جديدة على سفن متورطة في تمويل الحوثيين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 08:52 مساءً - كلمتك/خاص

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على 26 شركة وفرداً وسفينة مرتبطة بشركة القاطرجي السورية، المتهمة بتوليد مئات الملايين من الدولارات لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والحوثيين في صنعاء، عبر بيع النفط الإيراني إلى سوريا والصين. وأشارت الوزارة إلى أن شركة القاطرجي تدير عدداً من السفن التي تسهل عمليات نقل النفط، ومنها:

  • سفينة BARON التي ترفع علم غيانا.
  • سفينة ROMINA التي ترفع علم إيران.
  • سفينة CHLOE التي ترفع علم غيانا.
  • سفينة JOEL التي ترفع علم بالاو.
  • سفينة LOTUS التي ترفع علم إيران.
  • سفينة REX 1 التي ترفع علم بنما.
  • سفينة RAMONA I التي ترفع علم غيانا.
  • سفينة LELIA التي ترفع علم بربادوس.
  • سفينة ELINE التي ترفع علم بربادوس.
  • سفينة CELINE التي ترفع علم بنما.

وأوضحت وزارة الخزانة أن هذه العقوبات تأتي في إطار جهودها لقطع شبكات التمويل غير القانونية التي تدعم الأنشطة الإيرانية والحوثية، مشددة على التزامها بملاحقة جميع الأطراف المتورطة في تهديد الاستقرار الإقليمي والدولي.

 

 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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