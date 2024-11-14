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وزير الأوقاف يحذر من خطورة الكِبر على العلماء ويدعو لهذا الامر - أخبار كلمتك

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وزير الأوقاف يحذر من خطورة الكِبر على العلماء ويدعو لهذا الامر - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يحذر من خطورة الكِبر على العلماء ويدعو لهذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 07:15 مساءً - كلمتك/خاص

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد بن عيضة شبيبة في حديث له أن العلم والدعوة قد يحملان أحياناً صفات الكِبر والغرور والرياء، مشابهة لتلك التي قد ترافق الثروة والسلطة. لكنه أوضح أن هذه الصفات تكون أشد قبحاً في حال كانت لدى الداعية أو العالم، حيث يفترض أن يكونوا أكثر تواضعاً وخشية من الله، وأن يتحلوا باللين والقرب من الناس، مستدلاً بالقول: "إنما العلم الخشية".

وأشار شبيبة إلى أن العاقل لا يجب أن يغتر بعلمه أو ماله أو سلطته، محذراً من مداخل الشيطان وأثر تأييد العامة، حيث يرى أن التكبر ينشأ غالباً من ضعف العقل أو نقص في الدين. ودعا في ختام كلمته إلى التضرع لله لحفظ العقول وتزكية النفوس، قائلاً: "اللهم أحفظ علينا عقولنا، وزك أنفسنا أنت خير من زكّاها أنت وليها ومولاها".

 

 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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