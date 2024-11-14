سياسي سعودي يكشف عن معاناة تهامة ويطلق نداء استغاثة في هذا الامر - أخبار كلمتك

أشار مستشار شركات أرامكو، صالح العماري، إلى أن منطقة تهامة تُعد "الجوهرة المنسية" والعمق الاستراتيجي في الجغرافيا اليمنية، مؤكداً أن المنطقة لم تحظَ بحضور ملموس في مجلس القيادة الحالي أو الحكومة. وأوضح العماري أن تهامة تعاني من تهميش اقتصادي واجتماعي وسياسي استمر لعقود، مما انعكس سلباً على حياة سكانها الذين يعيشون في ظروف قاسية بسبب تدهور البنية التحتية وغياب الخدمات الأساسية.

وطرح العماري تساؤلاً حول قدرة أهل تهامة على رسم مستقبلهم بأنفسهم، في ظل التحديات الصعبة التي تواجههم والتي تتطلب اهتماماً أكبر من الجهات المعنية لتحقيق التنمية الشاملة في المنطقة، وتلبية احتياجات السكان وتحسين مستوى المعيشة، وتمكينهم من المساهمة في مستقبل اليمن.