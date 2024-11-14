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سياسي سعودي يكشف عن معاناة تهامة ويطلق نداء استغاثة في هذا الامر - أخبار كلمتك

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سياسي سعودي يكشف عن معاناة تهامة ويطلق نداء استغاثة في هذا الامر - أخبار كلمتك

سياسي سعودي يكشف عن معاناة تهامة ويطلق نداء استغاثة في هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 06:26 مساءً - كلمتك/خاص

أشار مستشار شركات أرامكو، صالح العماري، إلى أن منطقة تهامة تُعد "الجوهرة المنسية" والعمق الاستراتيجي في الجغرافيا اليمنية، مؤكداً أن المنطقة لم تحظَ بحضور ملموس في مجلس القيادة الحالي أو الحكومة. وأوضح العماري أن تهامة تعاني من تهميش اقتصادي واجتماعي وسياسي استمر لعقود، مما انعكس سلباً على حياة سكانها الذين يعيشون في ظروف قاسية بسبب تدهور البنية التحتية وغياب الخدمات الأساسية.

وطرح العماري تساؤلاً حول قدرة أهل تهامة على رسم مستقبلهم بأنفسهم، في ظل التحديات الصعبة التي تواجههم والتي تتطلب اهتماماً أكبر من الجهات المعنية لتحقيق التنمية الشاملة في المنطقة، وتلبية احتياجات السكان وتحسين مستوى المعيشة، وتمكينهم من المساهمة في مستقبل اليمن.

 

 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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