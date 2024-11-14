العليمي يكشف عن لقاء اليوم مع هذا الشخص ويؤكد على تعزيز الروابط الإنسانية - أخبار كلمتك

التقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور عبدالله العليمي، اليوم بفخامة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، على هامش قمة المناخ. وأعرب العليمي عن تقديره لهذا اللقاء الذي وصفه بالقيم والاستثنائي، مشيراً إلى أن الرئيس علييف أبدى اهتماماً كبيراً وقدم مشاعر متدفقة للوفد اليمني.

وفي هذا اللقاء الذي جرى في أذربيجان، البلد الذي يربط بين الشرق والغرب منذ طريق الحرير، ناقش العليمي مع الرئيس الأذربيجاني العلاقات المشتركة وتعزيز الروابط الإنسانية والثقافية بين البلدين. ونقل العليمي تحيات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس، كما أعرب عن إعجابه بتنظيم مؤتمر المناخ، والذي اعتبره نموذجاً رائعاً يعكس مكانة أذربيجان الدولية.

وخلال اللقاء، استعرض الرئيس علييف جوانب من الأضرار التي لحقت بأذربيجان جراء الحرب الأخيرة مع أرمينيا، مؤكدًا أهمية التضامن الإسلامي ووقوف اليمن وأذربيجان جنباً إلى جنب. كما أبدى الرئيس استعداده لرفع مستوى التنسيق بين البلدين في مختلف المجالات.

وفي ختام اللقاء، أعرب الدكتور العليمي عن شكره للرئيس علييف على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بنجاح أذربيجان في تنظيم مؤتمر المناخ والتمثيل الرائع لهذا البلد العريق.