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العليمي يكشف عن لقاء اليوم مع هذا الشخص ويؤكد على تعزيز الروابط الإنسانية - أخبار كلمتك

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العليمي يكشف عن لقاء اليوم مع هذا الشخص ويؤكد على تعزيز الروابط الإنسانية - أخبار كلمتك

العليمي يكشف عن لقاء اليوم مع هذا الشخص ويؤكد على تعزيز الروابط الإنسانية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 06:14 مساءً - كلمتك/خاص

التقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور عبدالله العليمي، اليوم بفخامة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، على هامش قمة المناخ. وأعرب العليمي عن تقديره لهذا اللقاء الذي وصفه بالقيم والاستثنائي، مشيراً إلى أن الرئيس علييف أبدى اهتماماً كبيراً وقدم مشاعر متدفقة للوفد اليمني.

وفي هذا اللقاء الذي جرى في أذربيجان، البلد الذي يربط بين الشرق والغرب منذ طريق الحرير، ناقش العليمي مع الرئيس الأذربيجاني العلاقات المشتركة وتعزيز الروابط الإنسانية والثقافية بين البلدين. ونقل العليمي تحيات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس، كما أعرب عن إعجابه بتنظيم مؤتمر المناخ، والذي اعتبره نموذجاً رائعاً يعكس مكانة أذربيجان الدولية.

وخلال اللقاء، استعرض الرئيس علييف جوانب من الأضرار التي لحقت بأذربيجان جراء الحرب الأخيرة مع أرمينيا، مؤكدًا أهمية التضامن الإسلامي ووقوف اليمن وأذربيجان جنباً إلى جنب. كما أبدى الرئيس استعداده لرفع مستوى التنسيق بين البلدين في مختلف المجالات.

وفي ختام اللقاء، أعرب الدكتور العليمي عن شكره للرئيس علييف على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بنجاح أذربيجان في تنظيم مؤتمر المناخ والتمثيل الرائع لهذا البلد العريق.

 

 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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