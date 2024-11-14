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الجوبي يوجه تحذيرات شديدة ويدعو إلى حالة تأهب عاجلة - أخبار كلمتك

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الجوبي يوجه تحذيرات شديدة ويدعو إلى حالة تأهب عاجلة - أخبار كلمتك

الجوبي يوجه تحذيرات شديدة ويدعو إلى حالة تأهب عاجلة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 06:14 مساءً - كلمتك/خاص

أعلن الفلكي اليمني أحمد الجوبي أن اليوم الخميس هو خامس أيام "العشا الأخيرة"، وهي فترة تتميز بظاهرة "الضريب" التي تؤثر على الأشجار. ونصح الجوبي المزارعين بضرورة الانتباه واتخاذ التدابير اللازمة لحماية محاصيلهم، بما في ذلك تجهيز الأغطية المناسبة لحمايتها من تأثيرات البرد.

وأشار الجوبي إلى أن شهر جمادى الأولى لعام 1446هـ يُعتبر شهر اقتران 15، وهو مصطلح فلكي يشير إلى ظاهرة اقتران القمر مع الشمس في هذا التوقيت.

وفيما يتعلق بالكتلة الهوائية الباردة، حذّر الجوبي من تأثيرها المتوقع على المحافظات اليمنية، داعيًا المواطنين إلى الاستعداد واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة انخفاض درجات الحرارة.

 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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