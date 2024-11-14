الجوبي يوجه تحذيرات شديدة ويدعو إلى حالة تأهب عاجلة - أخبار كلمتك

أعلن الفلكي اليمني أحمد الجوبي أن اليوم الخميس هو خامس أيام "العشا الأخيرة"، وهي فترة تتميز بظاهرة "الضريب" التي تؤثر على الأشجار. ونصح الجوبي المزارعين بضرورة الانتباه واتخاذ التدابير اللازمة لحماية محاصيلهم، بما في ذلك تجهيز الأغطية المناسبة لحمايتها من تأثيرات البرد.

وأشار الجوبي إلى أن شهر جمادى الأولى لعام 1446هـ يُعتبر شهر اقتران 15، وهو مصطلح فلكي يشير إلى ظاهرة اقتران القمر مع الشمس في هذا التوقيت.

وفيما يتعلق بالكتلة الهوائية الباردة، حذّر الجوبي من تأثيرها المتوقع على المحافظات اليمنية، داعيًا المواطنين إلى الاستعداد واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة انخفاض درجات الحرارة.