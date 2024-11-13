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كشف تفاصيل صادمة بشأن قضايا الابتزاز بصنعاء - أخبار كلمتك

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كشف تفاصيل صادمة بشأن قضايا الابتزاز بصنعاء - أخبار كلمتك

كشف تفاصيل صادمة بشأن قضايا الابتزاز بصنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 09:27 مساءً - كلمتك: خاص

 

رفضت قيادات حوثية عليا توجيهات أمنية متخصصة للقبض على العصابات المتورطة في تسريب صور ومقاطع فيديو عائلية في العاصمة المحتلة صنعاء.. ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد أوقفت مليشيا الحوثي تحركات الأجهزة الأمنية المتخصصة في البحث الجنائي لملاحقة العصابات المسؤولة عن تسريب صور لنساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك صور تم التلاعب بها لإظهارهن في وضعيات مشينة.

وأكدت المصادر أن مليشيا الحوثي أوقفت الشكاوى التي تم تقديمها في أقسام الشرطة بعد اكتشاف سرقة صور وفيديوهات من هواتف نساء تم إصلاحها في مراكز تابعة للمليشيا تعمل في مجال التجسس؛ وأوضحت أن هناك مراكز تتبع قيادات سلالية، من بينها مركز يتبع شخص يدعى ع. م العماد، تقوم باختراق أجهزة هواتف النساء في صنعاء وابتزازهن بمبالغ مالية كبيرة.

وأشارت المصادر إلى أن قيادات حوثية عليا قامت بتلف الشكاوى في أقسام الشرطة والنيابات، مما يساهم في تعطيل التحقيقات الرسمية؛ وتؤكد هذه الوقائع تورط الحوثيين في حماية العصابات واستغلال نفوذهم لتعطيل عمل الأجهزة الأمنية والقضائية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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