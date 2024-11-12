منفذ الوديعة يلغي امر هام بشان المسافرين الى السعودية - أخبار كلمتك

ألغت ادارة ميناء الوديعة البري بمحافظة حضرموت، اليوم، مبلغ 10 ريال سعودي كانت تأخذها ادراة الجوازات في الميناء البري على المسافرين، وتم تدشين تختيم الجوازات مجانًا، فيما رفعت ادارة الميناء لوحة ارشادية لتوعية المسافرين بمجانية تختيم الجوازات وعليها ارقام هواتف تساعدهم على الابلاغ حال تعرضوا لأي ابتزاز.

وقال مدير عام عام الميناء الاستاذ عامر سعيد الصيعري انه تم إلغاء مبلغ العشرة ريال سعودي التي كانت تحصل عليها ادارة الجوازات من كل مسافر الى المملكة العربية السعودية نظير تختيم جوازه.

واوضح ان ذلك تم بحضور مدير عام الجوازات في الوادي والصحراء العميد مساعد بن طالب ومدير الجوازات في الوديعة عبدالله بن سيف ونائبه نائف الكثيري وتم تحرير محضر بذلك والتوقيع عليه.