الرياضة - 06:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:01 - يتصدرها الكاميرون وناميبيا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:01 - يتصدرها الكاميرون وناميبيا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة - أخبار كلمتك

نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

منفذ الوديعة يلغي امر هام بشان المسافرين الى السعودية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
منفذ الوديعة يلغي امر هام بشان المسافرين الى السعودية - أخبار كلمتك

منفذ الوديعة يلغي امر هام بشان المسافرين الى السعودية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 07:48 مساءً - كلمتك/خاص:

ألغت ادارة ميناء الوديعة البري بمحافظة حضرموت، اليوم، مبلغ 10 ريال سعودي كانت تأخذها ادراة الجوازات في الميناء البري على المسافرين، وتم تدشين تختيم الجوازات مجانًا، فيما رفعت ادارة الميناء لوحة ارشادية لتوعية المسافرين بمجانية تختيم الجوازات وعليها ارقام هواتف تساعدهم على الابلاغ حال تعرضوا لأي ابتزاز.

وقال مدير عام عام الميناء الاستاذ عامر سعيد الصيعري انه تم إلغاء مبلغ العشرة ريال سعودي التي كانت تحصل عليها ادارة الجوازات من كل مسافر الى المملكة العربية السعودية نظير تختيم جوازه.

واوضح ان ذلك تم بحضور مدير عام الجوازات في الوادي والصحراء العميد مساعد بن طالب ومدير الجوازات في الوديعة عبدالله بن سيف ونائبه نائف الكثيري وتم تحرير محضر بذلك والتوقيع عليه.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق