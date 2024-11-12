عاجل:العثور على جثة في عدن والاشتباه بانها لعلي عشال - أخبار كلمتك

عثرت الشرطة العسكرية المسؤولة عن حماية البعثات والسفارات على جثة مرمية ومدفونة في منطقة أبو حربه، الواقعة بجانب مدينة إنماء السكنية.

وفيما يتعلق بحادثة العثور على الجثة، التي يُعتقد أنها للمختطف علي عشال، رفض العميد محمد صالح الشيوحي "أبو صخر"، قائد الشرطة العسكرية لحماية المنشآت العسكرية والدبلوماسية، بحسب نشطاء الإدلاء بأي معلومات قبل التأكد من هوية الجثة.

وأوضح الشيوحي أن الجثة يُعتقد أنها لعشال، الذي اختطف في يونيو الماضي على يد جهاز مكافحة الإرهاب فرع عدن.

وأضاف الشيوحي أن البحث والتحري لا يزالان جاريين لتحديد هوية الجثة، واعتذر عن الإدلاء بأي تفاصيل أخرى في الوقت الحالي. وأكد أنه سيتم نشر التفاصيل في الإعلام الرسمي فور التأكد من هوية الجثة.

