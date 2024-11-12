اشادات واسعة بخطاب فخامة الرئيس العليمي بالقمة العربية والاسلامية في السعودية - أخبار كلمتك

اشاد محللون سياسيون وصحفيين بكلمة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي التي القاها بالقمة العربية والاسلامية المنعقدة في السعودية.

وقال الصحفي نسيم البعيثي:تحدث الرئيس العليمي في القمة العربية والإسلامية،أن تقوية الموقف الفلسطيني يبدأ بموقف عربي موحد يشمل ردع المليشيات الإرهابية،هذا الموقف الصريح والواضح يؤكد الفهم العميق والوعي السياسي لقيادتنا وقضيتنا العادلة ومعركتنا المصيريةلمواجهةالمليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

واضاف:هذا الموقف يشخص المؤامرات، ويُدرك الأخطار المحدقة بالأمة العربية والهوية اليمنية ووجودها، وحدد أعداء العرب دولتان إسرائيل وإيران ومشروعهما الطائفي والاستعماري،ثمة ما يستدعي التوقف عند الأحداث التي تعصف سريعا بالواقع العربي، والحل الأمثل هو ردع المليشيات وتعزيز الدولة الوطنية.