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اشادات واسعة بخطاب فخامة الرئيس العليمي بالقمة العربية والاسلامية في السعودية - أخبار كلمتك

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اشادات واسعة بخطاب فخامة الرئيس العليمي بالقمة العربية والاسلامية في السعودية - أخبار كلمتك

اشادات واسعة بخطاب فخامة الرئيس العليمي بالقمة العربية والاسلامية في السعودية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 11:48 صباحاً - كلمتك/خاص:

اشاد محللون سياسيون وصحفيين بكلمة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي التي القاها بالقمة العربية والاسلامية المنعقدة في السعودية.
وقال الصحفي نسيم البعيثي:تحدث الرئيس العليمي في القمة العربية والإسلامية،أن تقوية الموقف الفلسطيني يبدأ بموقف عربي موحد يشمل ردع المليشيات الإرهابية،هذا الموقف الصريح والواضح يؤكد الفهم العميق والوعي السياسي لقيادتنا وقضيتنا العادلة ومعركتنا المصيريةلمواجهةالمليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.
واضاف:هذا  الموقف يشخص المؤامرات، ويُدرك الأخطار المحدقة بالأمة العربية والهوية اليمنية ووجودها، وحدد أعداء العرب دولتان إسرائيل وإيران  ومشروعهما الطائفي والاستعماري،ثمة ما يستدعي التوقف عند الأحداث التي تعصف سريعا بالواقع العربي، والحل الأمثل هو ردع المليشيات وتعزيز الدولة الوطنية.

 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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