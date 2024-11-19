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اصابة قيادي كبير اثر محاولة اغتيال جديدة في صنعاء - أخبار كلمتك

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اصابة قيادي كبير اثر محاولة اغتيال جديدة في صنعاء - أخبار كلمتك

اصابة قيادي كبير اثر محاولة اغتيال جديدة في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 03:59 مساءً - كلمتك/خاص:

أقدم مسلح قبلي على إطلاق وابل من الرصاص من سلاح آلي كلاشينكوف على قيادي حوثي غربي العاصمة صنعاء وسط تخوفات حوثية بعد تزايد استهداف القيادات الحوثية .

وقالت مصادر ان مسلح قبلي أقدم على إطلاق وابل من الرصاص على القيادي في مليشيا الحوثي، أبومحمد الشريف غربي العاصمة صنعاء.

وأضافت المصادر أن القيادي الحوثي تعرض لإصابة بالغة ونُقل إلى قسم العناية المركزة في أحد مستشفيات العاصمة صنعاء.

وأضافت المصادر ان المسلح القبلي ينتمي لمحافظة صعدة، دون معرفة الأسباب والدوافع التي جرته إلى إطلاق النار على القيادي الشريف، والذي يشغل منصب مشرف حوثي في منطقة عصر.

وتأتي الحادثة هذه بعد يومين فقط من استهداف القيادي الحوثي الحسني مدير أحد السجون الحوثية في منطقة الروضة شمال العاصمة صنعاء على يد مسلح قبلي والذي اتهم الحسني بإطلاق سراح متهمين بقتل أخيه.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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