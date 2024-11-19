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القبائل تستعد لاعلان النفير العام ضد الحوثيين - أخبار كلمتك

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القبائل تستعد لاعلان النفير العام ضد الحوثيين - أخبار كلمتك

القبائل تستعد لاعلان النفير العام ضد الحوثيين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 04:15 مساءً - كلمتك/خاص:

 

تداعى رجال القبائل في مديرية رداع بمحافظة البيضاء بعد تعيين أحد المتهمين في تفجير حي الحفرة في مدينة رداع في منصب أمني رفيع .

وقالت مصادر ان رجال قبائل رداع تداوعوا بعد قيام منتحل منصب مدير عام شرطة الضالع حسين عبده الحمزي بافتتاح ما يسمى معرض القتلى الحوثيين برفقتة حميد صبر والمتهم مع آخرين بالضلوع في جريمة تفجيرات الحفرة في رداع والتي راح ضحيتها العشرات بعد تفجيرات عدد من منازل المواطنين بمادة السي فور شديدة الانفجار

وأضافت أن رجال قبائل رداع طالبوا بسرعة إعادة صبر إلى مكانة الحقيقي وهو السجن تمهيدا لإصدار الأحكام القضائية بحقهم مهددين بأخذ حقهم بأيديهم في حال عدم قيام الحوثيين بالالتزام بذلك.

وأكدت ان رجال قبائل رداع حذروا الحوثيين من التفكير بانهم قد تنازلوا عن دماء أبنائهم بعد بناء الحوثيين منازل بدلا من التي تم تفجيرها كون الدم لا يمكن التنازل عنه.

 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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