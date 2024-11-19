القبائل تستعد لاعلان النفير العام ضد الحوثيين - أخبار كلمتك

تداعى رجال القبائل في مديرية رداع بمحافظة البيضاء بعد تعيين أحد المتهمين في تفجير حي الحفرة في مدينة رداع في منصب أمني رفيع .

وقالت مصادر ان رجال قبائل رداع تداوعوا بعد قيام منتحل منصب مدير عام شرطة الضالع حسين عبده الحمزي بافتتاح ما يسمى معرض القتلى الحوثيين برفقتة حميد صبر والمتهم مع آخرين بالضلوع في جريمة تفجيرات الحفرة في رداع والتي راح ضحيتها العشرات بعد تفجيرات عدد من منازل المواطنين بمادة السي فور شديدة الانفجار

وأضافت أن رجال قبائل رداع طالبوا بسرعة إعادة صبر إلى مكانة الحقيقي وهو السجن تمهيدا لإصدار الأحكام القضائية بحقهم مهددين بأخذ حقهم بأيديهم في حال عدم قيام الحوثيين بالالتزام بذلك.

وأكدت ان رجال قبائل رداع حذروا الحوثيين من التفكير بانهم قد تنازلوا عن دماء أبنائهم بعد بناء الحوثيين منازل بدلا من التي تم تفجيرها كون الدم لا يمكن التنازل عنه.