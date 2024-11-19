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عاجل:الحوثيين يصدرون بيان عسكري - أخبار كلمتك

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عاجل:الحوثيين يصدرون بيان عسكري - أخبار كلمتك

عاجل:الحوثيين يصدرون بيان عسكري - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 04:31 مساءً - كلمتك/خاص:

اصدرت مليشيا الحوثيين بيانا جاء فيه:

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم قال تعالى: {  وَلَیَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن یَنصُرُهُۥۤۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبينِ الفلسطينيِّ واللبنانيِّ وإسناداً للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية

نفذتِ القواتُ البحريةُ بعونِ اللهِ تعالى عمليةَ استهدافٍ لسفينةِ "Anadolu S" في البحرِ الأحمرِ وذلك بعددٍ من الصواريخٍ الباليستيةِ والبحريةِ المناسبةِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً ومباشرةً بفضلِ الله.

وجاءَ استهدافُ السفينةِ لعدمِ استجابتِها لتحذيراتِ القواتِ البحريةِ ولانتهاكِ الشركةِ المالكةِ لها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة.

إنَّ القواتِ المسلحةَ تؤكدُ استمرارَها في فرضِ الحصارِ البحريِّ على العدوِّ الإسرائيليِّ واستهدافِ كافةِ السفنِ المرتبطةِ به أو المتجهةِ إليه أو التي تتعاملُ معه وكذلك استمرارُها في استهدافِ العدوِّ الإسرائيليِّ بالصواريخِ والمسيراتِ وأنَّ هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزةَ ووقفِ العدوانِ على لبنان.. واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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