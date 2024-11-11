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محامي اسرة عشال يؤكد بانه على قيد الح‬ياة ويدعو الى هذا الامر - أخبار كلمتك

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محامي اسرة عشال يؤكد بانه على قيد الح‬ياة ويدعو الى هذا الامر - أخبار كلمتك

محامي اسرة عشال يؤكد بانه على قيد الح‬ياة ويدعو الى هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 12:59 صباحاً - كلمتك/خاص:

‏صرح المحامي عدنان الجنيدي الموكل من أسرة المخفي علي عشال الجعدني أنه حصل على معلومات مؤكدة تفيد أن المختطف المقدم علي عبدالله عشال، الذي تم اختطافه من حي التقنية في محافظة عدن في 12 يوليو الماضي من قبل عصابة تتبع المجلس الانتقالي، ما يزال حياً يرزق، ومتواجد حالياً في المحافظة ولم يتم نقله إلى مكان آخر.

‏ ودعى الجنيدي كل الشرفاء في الوطن للضغط والمطالبة بتفتيش جميع السجون للبحث عن عشال، واتخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان عودته بسلام إلى أهله، ومطالباً الخارجية اليمنية بالتخاطب مع الجانب الإماراتي بسرعة تسليم الجناة الهاربين في أبو ظبي، وتقديمهم للعدالة.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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