‏صرح المحامي عدنان الجنيدي الموكل من أسرة المخفي علي عشال الجعدني أنه حصل على معلومات مؤكدة تفيد أن المختطف المقدم علي عبدالله عشال، الذي تم اختطافه من حي التقنية في محافظة عدن في 12 يوليو الماضي من قبل عصابة تتبع المجلس الانتقالي، ما يزال حياً يرزق، ومتواجد حالياً في المحافظة ولم يتم نقله إلى مكان آخر.

‏ ودعى الجنيدي كل الشرفاء في الوطن للضغط والمطالبة بتفتيش جميع السجون للبحث عن عشال، واتخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان عودته بسلام إلى أهله، ومطالباً الخارجية اليمنية بالتخاطب مع الجانب الإماراتي بسرعة تسليم الجناة الهاربين في أبو ظبي، وتقديمهم للعدالة.