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اغلاق محلات الصرافة - أخبار كلمتك

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اغلاق محلات الصرافة - أخبار كلمتك

اغلاق محلات الصرافة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 10:57 مساءً - كلمتك/خاص:

بناء على توجيهات معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي وذلك لوضع حد للتلاعب باسعار صرف العمله الوطنية، وتجسيداً لسيادة القانون، باشرت نيابة شبام الإبتدائية صباح اليوم، وباشراف مباشر من رئيس نيابة إستئئاف سيئون القاضي محمد بن علي الحاج حملة نزول للمحلات المخالفة والغير مرخصة، حيث قام القاضي سعيد لرضي وكيل نيابة شبام الإبتدائية وبمعية فريق من ادارة البنك المركزي بسيئون وبحماية أمنية من الأمن العام باغلاق محلات الصرافة المخالفة والغير مرخصة للانظمه القانونية داخل مديريه شبام واعداد المحاضر القانونية باثبات ذلك، واحالة جميع المخالفين إلى النيابات العامة لاستكمال الاجراءات القانونية لمحاكمتهم.

وتأتي هذه الحملة تأكيداً على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل الصرافين والالتزام بأحكام قانون الصرافة وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحرصاً على حماية الاقتصاد الوطني واستقرار العملة المحلية

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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