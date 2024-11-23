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نجاة طفل بأعجوبة من حادث مأساوي - أخبار كلمتك

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نجاة طفل بأعجوبة من حادث مأساوي - أخبار كلمتك

نجاة طفل بأعجوبة من حادث مأساوي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 23 نوفمبر 2024 03:50 مساءً - كلمتك/خاص:

شهدت مدينة الحوطة مساء اليوم حادثة كادت أن تكون مأساوية، إلا أن عناية الله حالت دون وقوع الكارثة. حيث نجا طفل صغير بإعجوبة بعد ابتلاعه قطعة زجاجية حجرية صغيرة تُعرف بـ"الفترية".

الحادثة أثارت قلق من كان حاضرًا الذين هرعوا لإنقاذ الطفل، وسط محاولات إسعاف سريعة. وبعد لحظات مرعبة، تمكن الطفل من إخراج القطعة بعد أن تقيأ، لتنتهي القصة بفرحة ممزوجة بالصدمة.

هذه الحادثة تحمل رسالة بالغة الأهمية إلى كل الآباء والأمهات أطفالكم أمانة بين أيديكم، ومراقبتهم مسؤولية لا تقبل التهاون. في لحظات غفلة، يمكن أن يحدث ما لا يُحمد عقباه. الفضول الطبيعي للأطفال يدفعهم إلى وضع أشياء خطيرة في أفواههم، وقد تكون العواقب وخيمة إذا لم تكن هناك رقابة حثيثة.
صدام اللحجي

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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