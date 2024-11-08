رئيس انتقالي شبوة يُعزي بوفاة الشيخ أحمد عوض المنصوري - أخبار كلمتك

بعث رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة، الشيخ لحمر علي لسود، برقية تعزية ومواساة، بوفاة الشيخ احمد عوض المنصوري، الذي وافته المنية اليوم .

وعبَّر لحمر علي لسود في البرقية، باسمه ونيابة عن القيادة المحلية لانتقالي شبوة، عن خالص تعازيه وعظيم مواساته إلى أبناء الفقيد العقيد عبدربه احمد عوض وإخوانه وأفراد أسرتهم، وذويهم وال منصور عامة، ومشاطرته لهم أحزانهم بهذا المصاب الأليم.

وابتهل رئيس تنفيذية انتقالي شبوة في ختام برقيته إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون..