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شوقي القاضي يوجه هذه الرسالة للأشقاء في دول الخليج العربي - أخبار كلمتك

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شوقي القاضي يوجه هذه الرسالة للأشقاء في دول الخليج العربي - أخبار كلمتك

شوقي القاضي يوجه هذه الرسالة للأشقاء في دول الخليج العربي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 11:32 صباحاً - كلمتك/ خاص

قال البرلماني الإصلاحي شوقي القاضي ‏إلى أشقائنا في دول ‎#الخليج_العربي ـ وكافة دولنا ‎#العربية و ‎#الإسلامية ـ سحب الجنسية ليس هو الحل الأنجع.

واضاف: وإنما عليكم البحث عن الحلول الجذرية الاستراتيجية العميقة ((النفسية والاجتماعية والتربوية والقانونية وغيرها)) لكارثة ارتباط مواطنيكم ‎#الشيعة بالمشروع ‎#الصفوي ‎#الفارسي وتهديدهم أوطانهم ومجتمعاتهم تحت معتقد طاعة مرجعياتهم و ‎#الولي_الفقيه في ‎#طهران. ولكم في مصيبتنا بـ ‎#اليمن و ‎#لبنان و ‎#العراق عبرة وعظة وكيف حوَّلتهم الأجندة الإيرانية و ‎#تصدير_الثورة إلى خناجر غدر مسمومة طعنونا بها دون أي إحساس بانتمائهم إلينا وقرابتهم منا.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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