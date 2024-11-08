شوقي القاضي يوجه هذه الرسالة للأشقاء في دول الخليج العربي - أخبار كلمتك

قال البرلماني الإصلاحي شوقي القاضي إلى أشقائنا في دول #الخليج_العربي ـ وكافة دولنا #العربية و #الإسلامية ـ سحب الجنسية ليس هو الحل الأنجع.
واضاف: وإنما عليكم البحث عن الحلول الجذرية الاستراتيجية العميقة ((النفسية والاجتماعية والتربوية والقانونية وغيرها)) لكارثة ارتباط مواطنيكم #الشيعة بالمشروع #الصفوي #الفارسي وتهديدهم أوطانهم ومجتمعاتهم تحت معتقد طاعة مرجعياتهم و #الولي_الفقيه في #طهران. ولكم في مصيبتنا بـ #اليمن و #لبنان و #العراق عبرة وعظة وكيف حوَّلتهم الأجندة الإيرانية و #تصدير_الثورة إلى خناجر غدر مسمومة طعنونا بها دون أي إحساس بانتمائهم إلينا وقرابتهم منا.
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