شوقي القاضي يوجه هذه الرسالة للأشقاء في دول الخليج العربي - أخبار كلمتك

قال البرلماني الإصلاحي شوقي القاضي ‏إلى أشقائنا في دول ‎#الخليج_العربي ـ وكافة دولنا ‎#العربية و ‎#الإسلامية ـ سحب الجنسية ليس هو الحل الأنجع.

واضاف: وإنما عليكم البحث عن الحلول الجذرية الاستراتيجية العميقة ((النفسية والاجتماعية والتربوية والقانونية وغيرها)) لكارثة ارتباط مواطنيكم ‎#الشيعة بالمشروع ‎#الصفوي ‎#الفارسي وتهديدهم أوطانهم ومجتمعاتهم تحت معتقد طاعة مرجعياتهم و ‎#الولي_الفقيه في ‎#طهران. ولكم في مصيبتنا بـ ‎#اليمن و ‎#لبنان و ‎#العراق عبرة وعظة وكيف حوَّلتهم الأجندة الإيرانية و ‎#تصدير_الثورة إلى خناجر غدر مسمومة طعنونا بها دون أي إحساس بانتمائهم إلينا وقرابتهم منا.