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في حفل لنقابة المهندسين...الوكيل سالم يتسلم درع تكريمي لوزير الدولة محافظ العاصمة "احمد لملس" - أخبار كلمتك

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في حفل لنقابة المهندسين...الوكيل سالم يتسلم درع تكريمي لوزير الدولة محافظ العاصمة "احمد لملس" - أخبار كلمتك

في حفل لنقابة المهندسين...الوكيل سالم يتسلم درع تكريمي لوزير الدولة محافظ العاصمة "احمد لملس" - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 09:26 مساءً - كلمتك /خاص

 

اختتمت نقابة المهندسين صباح اليوم الخميس، 7 نوفمبر 2024، في قاعة كلية طب الأسنان بخورمكسر، سلسلة من الورش التدريبية لبناء القدرات الهندسية التي نُظمت خلال الفترة من 14 مايو حتى 6 يونيو 2024 بحضور وكيل محافظة عدن أ. محمد سعيد سالم، والتي تمثل خطوة محورية ضمن جهود النقابة المستمرة لدعم المهندسين وتأهيلهم بمعايير جودة واحترافية عالية.

جاءت هذه الفعاليات برعاية معالي وزير الأشغال العامة والطرق ومعالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن، وبدعم من وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر، فيما نفذها مركز دليلك لتطوير الأعمال. شارك في الورش 322 مهندساً ومهندسة، بالإضافة إلى عدد من المهتمين بالحدائق الجيولوجية والإعلاميين، ما يعكس التزام النقابة بتطوير مهارات أعضائها ليكونوا على أهبة الاستعداد لمواجهة تحديات العمل الهندسي الحديث.

وأوضح المهندس عبد الرحمن البصري، نقيب المهندسين، أن البرنامج تضمن أربع دورات متخصصة تناولت إصدار قانون ترخيص مزاولة المهن الهندسية، وتعريف المشاركين بالحدائق الجيولوجية العالمية، وتوثيق شبه جزيرة عدن ضمن هذه الحدائق، إضافة إلى دورات حول البناء المؤسسي، كود البناء الزلزالي، والحماية البيئية والاجتماعية والصحية والسلامة المهنية، مؤكداً أن هذه الورش حققت أهدافها وساهمت في صقل خبرات المهندسين المشاركين.

كما أشار المهندس كتبي عمر كتبي، مستشار محافظ العاصمة عدن وعضو اللجنة التنفيذية، إلى النجاح الكبير الذي حققه البرنامج، مشيراً إلى نسبة مشاركة النساء التي بلغت 42.5%، فيما كانت نسبة الرجال 57.5%، إضافة إلى مشاركة 67 شخصاً من خارج اليمن عبر تطبيق الزوم. وأعلن أن النقابة بصدد تنفيذ برنامج جديد لبناء القدرات الهندسية، يشمل التدريب على الحد من الكوارث والمخاطر والطوارئ، والتعامل مع التغيرات المناخية وإدارة المشاريع والإشراف الفني بالتنسيق مع مكتب التخطيط والتعاون الدولي.

من جانبه، كشف المهندس كتبي عن تسجيل علامة تجارية خاصة بترشيح شبه جزيرة عدن ضمن الحدائق الجيولوجية العالمية لدى وزارة التجارة والصناعة باسم نقابة المهندسين بعدن، مما يعزز هوية عدن ويبرز مكانتها الهندسية.

واختتمت الفعالية بتكريم محافظ العاصمة عدن،  والمشاركين من مسؤولي جامعة عدن وجامعة العلوم والتكنولوجيا ،و وزارة الأشغال العامة والطرق، مكتب رئاسة الجمهورية، وصندوق صيانة الطرق والجسور، وتوزيع شهادات تقديرية على المحاضرين والمدربين وكل من ساهم في إنجاح هذا البرنامج التدريبي المتميز.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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