زعيم الحوثيين يكشف عن السبب وراء إقالة غالانت ويؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك

أكد زعيم جماعة الحوثي عبدالملك بدر الدين الحوثي على أن واقع العدو الإسرائيلي مأزوم، وإقالة نتنياهو لشريكه غالانت أتى في سياق أزمته ومشاكله الداخلية.

وتابع في كلمته عن اخر المستجدات اليوم أن “أزمة التجنيد في جيش العدو الإسرائيلي تأتي بعد تكبّد العدو الاسرائيلي المئات من القتلى والآلاف من الجرحى وهو يحتاج إلى تعويض خسائره”.

وأضاف: “رغم أن العدو الإسرائيلي حرّك قوته الاحتياطية إلى الحد الأقصى لكنه لا يزال بحاجة إلى المزيد من التجنيد”، وأكد أن “الكيان الإسرائيلي يعيش أزمة داخلية ونتنياهو يتعهد بإعادة الأمن للصهاينة لأنهم في حالة خوف شامل”.

وأشار إلى أن “الكيان الإسرائيلي في حالة صعبة خاصة في الوضع الاقتصادي بالرغم من الدعم الأمريكي الذي يغطي 75% من تكاليف العدوان والإجرام”، وإلى أن “الوضع الاقتصادي للعدو منهك جداً ومأزوم، وتكلفة خسائره تقدر بـ 160 مليار دولار حتى الآن”.