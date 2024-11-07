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المسوري يكشف عن معلومات خطيرة تنشر لاول مرة - أخبار كلمتك

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المسوري يكشف عن معلومات خطيرة تنشر لاول مرة - أخبار كلمتك

المسوري يكشف عن معلومات خطيرة تنشر لاول مرة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 05:25 مساءً - كلمتك/ خاص

 شنّ المحامي محمد المسوري هجومًا لاذعًا على جماعة الحوثي وعلى زعيمها عبدالملك الحوثي. ذكر المسوري في بيانه أن واقعة القبض على عبدالملك الحوثي ليست بجديدة، إذ يصفه بالسلوكيات غير المقبولة التي يعرفها أهالي منطقته، ويؤكد أن القبض عليه حدث سابقًا أثناء تلبسه بسلوك غير أخلاقي حينما كان مرافقًا لأخيه حسين الحوثي.

وأشار المحامي إلى عدة مواقف ادعى فيها أن عبدالملك الحوثي تعرض للاحتجاز، ولكن وساطات متعددة تدخلت لإطلاق سراحه، ما مكّنه من العودة إلى نشاطه داخل جماعته. ويضيف المسوري أن هناك شائعات تدور حول سعي عبدالملك الحوثي لنشر سلوكيات مرفوضة داخل المجتمع اليمني، مُعللاً هذا بأنها محاولات لصرف الأنظار عن سمعته السيئة.

واختتم المسوري بيانه بالإشارة إلى أن الملف لا يزال مفتوحًا وأنه يهدف إلى تنبيه الشعب اليمني إلى ما وصفه بـ"المخططات الخبيثة" التي يتبعها الحوثي وأتباعه في اليمن، واعدًا بنشر المزيد من المعلومات حول هذا الملف.

 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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