المسوري يكشف عن معلومات خطيرة تنشر لاول مرة - أخبار كلمتك

شنّ المحامي محمد المسوري هجومًا لاذعًا على جماعة الحوثي وعلى زعيمها عبدالملك الحوثي. ذكر المسوري في بيانه أن واقعة القبض على عبدالملك الحوثي ليست بجديدة، إذ يصفه بالسلوكيات غير المقبولة التي يعرفها أهالي منطقته، ويؤكد أن القبض عليه حدث سابقًا أثناء تلبسه بسلوك غير أخلاقي حينما كان مرافقًا لأخيه حسين الحوثي.

وأشار المحامي إلى عدة مواقف ادعى فيها أن عبدالملك الحوثي تعرض للاحتجاز، ولكن وساطات متعددة تدخلت لإطلاق سراحه، ما مكّنه من العودة إلى نشاطه داخل جماعته. ويضيف المسوري أن هناك شائعات تدور حول سعي عبدالملك الحوثي لنشر سلوكيات مرفوضة داخل المجتمع اليمني، مُعللاً هذا بأنها محاولات لصرف الأنظار عن سمعته السيئة.

واختتم المسوري بيانه بالإشارة إلى أن الملف لا يزال مفتوحًا وأنه يهدف إلى تنبيه الشعب اليمني إلى ما وصفه بـ"المخططات الخبيثة" التي يتبعها الحوثي وأتباعه في اليمن، واعدًا بنشر المزيد من المعلومات حول هذا الملف.