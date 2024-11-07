أمريكا تعلن توجيه ضربة مؤلمة للحوثيين - أخبار كلمتك

أمريكا تعلن توجيه ضربة مؤلمة للحوثيين - أخبار كلمتك

محمد سعد يظهر بـ"لوك" مختلف في فيلم "الدشاش" - أخبار كلمتك

محمد سعد يظهر بـ"لوك" مختلف في فيلم "الدشاش" - أخبار كلمتك

هتشتري الأرز بكام انهارده الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

هتشتري الأرز بكام انهارده الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

تصريح جديد بشان توحيد العملة وصرف المرتبات - أخبار كلمتك

تصريح جديد بشان توحيد العملة وصرف المرتبات - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:20 - ترامب يعلن ترشيح «تولسي جابارد» مديرة للاستخبارات الوطنية - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:20 - ترامب يعلن ترشيح «تولسي جابارد» مديرة للاستخبارات الوطنية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اللون الأسود يسيطر على حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اللون الأسود يسيطر على حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرزهم سوسن بدر إطلالات نجوم الزمن الجميل بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرزهم سوسن بدر إطلالات نجوم الزمن الجميل بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عاجل.. هند عبد الحليم توجه رسالة لجمهورها من مهرجان القاهرة السينمائي بعد أزمتها الصحية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عاجل.. هند عبد الحليم توجه رسالة لجمهورها من مهرجان القاهرة السينمائي بعد أزمتها الصحية - أخبار كلمتك

عودة مدبولي من قمة المناخ COP29، لقاءات مكثفة وطرح رؤية مصرية حول التغير المناخي - أخبار كلمتك

عودة مدبولي من قمة المناخ COP29، لقاءات مكثفة وطرح رؤية مصرية حول التغير المناخي - أخبار كلمتك

أحمد عز بعد تكريمه بمهرجان القاهرة: كان حلمى دعوة لحضوره واليوم أنا بالصفوف الأولى - أخبار كلمتك

أحمد عز بعد تكريمه بمهرجان القاهرة: كان حلمى دعوة لحضوره واليوم أنا بالصفوف الأولى - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

معلمو تعز يطالبون بهذا الأمر أسوة بعدن - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
معلمو تعز يطالبون بهذا الأمر أسوة بعدن - أخبار كلمتك

معلمو تعز يطالبون بهذا الأمر أسوة بعدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 05:25 مساءً - كلمتك/ خاص

طالبت نقابة المعلمين اليمنيين في محافظة تعز برئاسة عبد العزيز سلطان سعد، بزيادة شهرية قدرها 30 ألف ريال لكل معلم ومعلمة في المحافظة، أسوة بزملائهم في المحافظات الأخرى، وعلى رأسها محافظة عدن، وذلك للمساعدة في مواجهة الغلاء المستمر في الأسعار نتيجة لتراجع القيمة الشرائية للعملة المحلية.

وجاء في خطاب النقابة، الموجه إلى محافظ المحافظة نبيل شمسان، أن هناك ضرورة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف هذه الزيادة في أقرب وقت ممكن، لتخفيف معاناة المعلمين الذين يواجهون تحديات كبيرة في تغطية احتياجاتهم المعيشية المتزايدة.

وأكدت النقابة على أهمية هذه الزيادة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مشيرة إلى أن عدم الاستجابة لهذا المطلب قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للمعلمين في المحافظة.

 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

شرطة عتق تنظم سوق العسل بشكل فعال (صور) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق