معلمو تعز يطالبون بهذا الأمر أسوة بعدن - أخبار كلمتك

طالبت نقابة المعلمين اليمنيين في محافظة تعز برئاسة عبد العزيز سلطان سعد، بزيادة شهرية قدرها 30 ألف ريال لكل معلم ومعلمة في المحافظة، أسوة بزملائهم في المحافظات الأخرى، وعلى رأسها محافظة عدن، وذلك للمساعدة في مواجهة الغلاء المستمر في الأسعار نتيجة لتراجع القيمة الشرائية للعملة المحلية.

وجاء في خطاب النقابة، الموجه إلى محافظ المحافظة نبيل شمسان، أن هناك ضرورة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف هذه الزيادة في أقرب وقت ممكن، لتخفيف معاناة المعلمين الذين يواجهون تحديات كبيرة في تغطية احتياجاتهم المعيشية المتزايدة.

وأكدت النقابة على أهمية هذه الزيادة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مشيرة إلى أن عدم الاستجابة لهذا المطلب قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للمعلمين في المحافظة.