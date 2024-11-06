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حديث صادم للصحفي فتحي بن لزرق بشأن الأوضاع - أخبار كلمتك

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حديث صادم للصحفي فتحي بن لزرق بشأن الأوضاع - أخبار كلمتك

حديث صادم للصحفي فتحي بن لزرق بشأن الأوضاع - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 07:03 مساءً - كلمتك: خاص

 

 

تحدث الصحفي فتحي بن لزرق عن أوضاع المواطنين اليمنيين

 

وقال الصحفي بن لزرق في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
‏الشيء الذي لايستطيع اكبر إعلامي انكاره او تغييبه هو ان وضع الناس يمضي بخطى ثابتة صوب الحضيض .
والحقيقة التي لايمكن طمسها ان هذا الحضيض الذي يمضي اليه الناس يتسع يوماً عن اخر وامر كهذا واقع معاش لايفرق بين محافظة يمنية وأخرى او منطقة وأخرى فالجميع في الهم "شرق".

وتابع بالقول:
قبل 10 أيام مضت تجولت بعدد من المحافظات اليمنية وسرت على طول طرقات مضينا فيها قبل اكثر من 10سنوات وتناولت الطعام  في محطات توقف قديمة 
لاكتشف ان كل شيء تغير ، وكل شيء تبدّل سندات جباية وجوع كبير وممتد بإمتداد واتساع هذا الوجود ؟
ولم يعد في الامر أي مكايدة سياسية فالجميع يعاني والجميع لايفهم ما الذي يحدث في هذه البلاد ؟
والناس تُسحق بلا رحمة ولاهوادة والمجتمع الذي كان حراً ومتقداً ذات يوم وقادراً على ان يقول (لا) يعجز اليوم حتى عن الصراخ ويئن الى داخله فكل الأطراف المتحكمة بعموم المحافظات فضة وعنيفة وشديدة الظلم الامر الذي دفع المجتمع والناس للتعبير بارتدادات عكسية فالمواطن يظلم جاره والأب يرتكب الفظائع بحق اسرته والشاب يفر من واقعه الى المخدرات والضياع ..


واضاف في منشوره قائلاً:
والناس تنتزع اللقيمات من افواه بعضها 
هذه بلادي ليست بخير والناس في الرمق الأخير ..
لامرتب لجندي ..
ولا قيمة لمرتب مُستلم .
ولاوضع مستقر لمنطقة شمالاً وجنوباً شرقاً وغرباً.
وموارد الدولة بكل محافظة تُنهب وخارطة الفقر والعوز والحاجة تتسع ولها خٌطى تسابق الريح ..
والقوى السياسية أبعد ماتكون عن واقع الناس .
أريد ان أقول شيئاً ..
الناس ليست بخير ..

واردف بالقول:
وقطيع السياسيين الذين يجوبون العواصم لإلهاء الناس يخوضون صراع لاصلة له بهذه المأساة ربما ان الغالب الاعم لايعلم بشيء لانه يعيش في الخارج منذ سنوات طويلة جدا..


مختتما منشوره قائلاً:
في القلب كلام طويل وكثير وكبير..
مختصره ومفاده ..
الناس تضيع ..
الناس تموت ..
الناس تعاني..
ولكنها لاتستطيع حتى ان تقول "اه" لخوفها من كل شيء...
فتحي بن لزرق

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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