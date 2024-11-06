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تصريح ناري للخبجي بشان تكتل الاحزاب بعدن ويصفه بهذا الامر - أخبار كلمتك

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تصريح ناري للخبجي بشان تكتل الاحزاب بعدن ويصفه بهذا الامر - أخبار كلمتك

تصريح ناري للخبجي بشان تكتل الاحزاب بعدن ويصفه بهذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 12:19 صباحاً - كلمتك/خاص:

كتب القيادي بالمجلس الانتقالي ناصر الخبجي مقالا جاء فيه:


ورشة عمل انتهت بولادة فأر أجرب في بيئة طاردة لا تقبل العمل مع الفئران. سيبقى هذا الفأر في حالة فرار، مستهدفاً من القوى الشعبية الحقيقية صاحبة الفعل و الحق في الأرض، أينما حلّ أو استقر. ستبقى أرض الجنوب حصينة وصامدة في وجه كل من يحاول زعزعة استقرارها أو النيل من إرادة أبنائها الأوفياء ومشروعهم الوطني لاستعادة دولة الجنوب الفيدرالية المستقلة كاملة السيادة.

 

هذا الفأر الأجرب ليس له هدف سوى استهداف قضية شعب الجنوب والمجلس الانتقالي الجنوبي، ويشكل خطراً على جدار التوافق والشراكة مع المجلس الانتقالي الجنوبي، التي لم تعد قابلة للاستمرار بعد ولادة هذا الفأر الأجرب ما يسمى أحزاب اليمن الاتحادي.

 

إن المضي قدماً في هذا المسار لا يعني سوى بداية النهاية لهذه الشراكة، مما سيؤدي حتماً إلى سقوط الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي والهيئات المساندة. فالاستمرار في تجاهل مبادئ التوافق يهدد بنسف المكتسبات السياسية، ويعرض مسيرة الاستقرار للخطر، ويفتح الباب أمام فوضى قد تعصف بما تحقق من مكاسب وتحالفات لمواجهة مليشيات الحوثي.
 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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