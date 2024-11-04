الرئيسان العليمي والسيسي يبحثان مستجدات الوضع اليمني والتطورات في المنطقة - أخبار كلمتك

بحث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأخاه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية اليوم الاثنين العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش أعمال الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي الذي انطلقت اعماله في العاصمة المصرية القاهرة.

وتطرقت مباحثات الرئيسين لتطورات الشأن اليمني، والاوضاع في المنطقة وتداعياتها الاقتصادية والامنية، بما في ذلك التطورات في البحر الأحمر، وخليج عدن، والجهود الرامية لخفض التصعيد، واستعادة استقرار، وامن الملاحة الدولية.

واطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي على مستجدات جهود الوساطة الاقليمية والدولية لإطلاق عملية سياسية تحت رعاية الامم المتحدة، في ظل تعنت المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني، مؤكدا انفتاح الحكومة على مختلف المبادرات لإحلال السلام في البلاد على اساس مرجعيات الحل الشامل المتفق عليها وطنياً واقليمياً ودوليا، وخصوصاً القرار 2216.

وأثنى فخامة الرئيس على الموقف المصري الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمنى، وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والسلام والاستقرار والتنمية.

كما جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه واعضاء المجلس والحكومة والشعب اليمني، عظيم الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا على استضافتها الكريمة لمئات الالاف من اليمنيين الذين وجدوا فيها ملاذهم الآمن من بطش المليشيات الحوثية، وويلات الحرب المدمرة.

وهنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الرئيس السيسي بالنهضة الانمائية والعمرانية التي تشهدها مصر، و بنجاح الاستضافة، وحسن التنظيم للمنتدى الحضري العالمي، معربا عن ثقته بأنه سيمثل إضافة مهمة كأهم حدث حول التحضر والتنمية في العالم.

من جانبه أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار اليمن، وتأييد الجهود الدولية الرامية للتوصل لحل سياسي شامل في البلاد، وذلك في ظل ما يمثله أمن واستقرار اليمن من أهمية لمصر، فضلا عن دوره المهم المرتبط بأمن المنطقة العربية ومنطقة البحر الأحمر، لاسيما في ضوء الأوضاع الأمنية المتوترة بالمنطقة.

حضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، وسفير اليمن لدى جمهورية مصر العربية خالد محفوظ بحاح، وعن الجانب المصري وزير الخارجية بدر عبدالعاطي