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تدشين ضخ المياه لبئر ماء في قرية المضابيب بجباة في شبوة - أخبار كلمتك

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تدشين ضخ المياه لبئر ماء في قرية المضابيب بجباة في شبوة - أخبار كلمتك

تدشين ضخ المياه لبئر ماء في قرية المضابيب بجباة في شبوة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 08:35 صباحاً - كلمتك/ خاص

دشن اليوم في قرية المضابيب في جباة محافظة #شبوة عملية الضخ  للمياه لبئري مياه تم حفرهما من قبل مؤسسة علي أبوبكر السليماني لحفر الآبار الارتوازية، وذلك لخدمة حقول النفط في شبوة. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الأخ عوض محمد بن الوزير، محافظ محافظة شبوة.

حضر تدشين البئر كل من الشيخ عبدالله الجبري الهمامي وعلي مبارك المضبوب، مدير عام السكرتارية في ديوان السلطة المحلية بشبوة. وقد تم حفر البئر لليوم السادس عشر مع تم اليوم الضخ للمياه بشكل ناجح.

عبر الأهالي عن شكرهم للجهود التي بذلها محافظ #شبوة ابن الوزير وكل من ساهم في حفر بئر المياه في منطقة المضابيب بجباة شبوة، مؤكدين أهمية هذا المشروع في تحسين خدمات المياه بالمنطقة.

وأكد محسن السليماني، المدير التنفيذي لمؤسسة أبوبكر علي السليماني لحفر الآبار الارتوازية لخدمة حقول النفط، أن عملية الضخ للمياه تمت البئر بجهود الجميع، مشيدًا بجهود محافظ شبوة عوض بن الوزير في إنجاح هذا المشروع الحيوي.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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