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جناح الجمارك بفوود أفريكا يقديم كافة التسهيلات للمستثمرين والشركات العاملة في قطاع الأغذية - أخبار كلمتك

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جناح الجمارك بفوود أفريكا يقديم كافة التسهيلات للمستثمرين والشركات العاملة في قطاع الأغذية - أخبار كلمتك

جناح الجمارك بفوود أفريكا يقديم كافة التسهيلات للمستثمرين والشركات العاملة في قطاع الأغذية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 07:21 صباحاً - تشارك مصلحة الجمارك المصرية اليوم بشكل فاعل في الدورة التاسعة من معرض فوود أفريكا، والذي يقام في أرض المعارض الدولية بالتجمع الخامس خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر الجاري في خطوة تؤكد حرصها على دعم الاستثمار وتسهيل حركة التجارة.

تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين والشركات العاملة في قطاع الأغذية

يهدف جناح الجمارك، الواقع في القاعة رقم 5، إلى تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين والشركات العاملة في قطاع الأغذية، والرد على استفساراتهم حول الإجراءات الجمركية المتعلقة باستيراد وتصدير المنتجات الغذائية. كما يقدم الجناح معلومات حول الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجمارك لتسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد.

وأكد أحمد أبوالحسن، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، على أهمية هذه المشاركة في دعم جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الأغذية، مشيرًا إلى أن الجمارك المصرية تعمل بشكل مستمر على تطوير خدماتها وتبسيط إجراءاتها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة.


يشهد المعرض مشاركة دولية من كبرى الشركات العارضة في مجال الصناعات الغذائية تصل إلى حوالي 1000 شركة تمثل 39 دولة، ومن أبرزهم العراق والسعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وروسيا والبرازيل وإسبانيا والهند وأندونيسيا وبيلاروسيا وباكستان وليبيا والصين وبولندا وتركيا وأرمينيا والكويت وتونس والأردن

وتأتي مشاركة مصلحة الجمارك في معرض فوود أفريكا في إطار سعيها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبلاد في مجال الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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