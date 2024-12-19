رئيس هيئة المعارض يوقع بروتوكول تعاون مع نظيره الليبي لبناء جسور من التجارة بين البلدين - أخبار كلمتك

رئيس هيئة المعارض يوقع بروتوكول تعاون مع نظيره الليبي لبناء جسور من التجارة بين البلدين - أخبار كلمتك

مؤشرات البورصة تواصل الهبوط بمنتصف تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

مؤشرات البورصة تواصل الهبوط بمنتصف تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:47 - الرئيس الإيراني: «منظمة الدول الثماني» ستحقق العديد من الأهداف تحت قيادة السيسي - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:47 - الرئيس الإيراني: «منظمة الدول الثماني» ستحقق العديد من الأهداف تحت قيادة السيسي - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:47 - الخارجية تعلن فتح الحساب المصرفي للمصريين بالخارج من السفارات والقنصليات - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:47 - الخارجية تعلن فتح الحساب المصرفي للمصريين بالخارج من السفارات والقنصليات - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:47 - الرئيس التركي: نحتاج أن نفتح أبوابنا لمزيد من الأعضاء في المنظمة من أجل تطويرها - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:47 - الرئيس التركي: نحتاج أن نفتح أبوابنا لمزيد من الأعضاء في المنظمة من أجل تطويرها - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:47 - آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. «الأسعار والأماكن» - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:47 - آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. «الأسعار والأماكن» - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:47 - اليوم.. السينمات السعودية تستقبل فيلم «الهنا اللي أنا فيه» - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:47 - اليوم.. السينمات السعودية تستقبل فيلم «الهنا اللي أنا فيه» - أخبار كلمتك

صورة تذكارية للرئيس السيسي والقادة المشاركين بقمة الدول الثماني النامية - أخبار كلمتك

صورة تذكارية للرئيس السيسي والقادة المشاركين بقمة الدول الثماني النامية - أخبار كلمتك

أول تعليق من مدافع موناكو بعد تسببه في إصابة خطيرة لحارس باريس - أخبار كلمتك

أول تعليق من مدافع موناكو بعد تسببه في إصابة خطيرة لحارس باريس - أخبار كلمتك

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

الإحصاء: 7.9 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة الدول الثماني خلال 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الإحصاء: 7.9 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة الدول الثماني خلال 2024 - أخبار كلمتك

الإحصاء: 7.9 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة الدول الثماني خلال 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 12:05 مساءً -  انطلقت اليوم الخميس، بالقاهرة فعاليات قمة مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى D8 في نسختها الحادية عشر، والتي تعقد تحت شعار " الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد"، وتأتى هذه القمة في إطار سعى الدول الأعضاء لتعزيز التعاون الاقتصادي ومواجهة التحديات العالمية المشتركة.

أعضاء مجموعة دول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى

 وتضم مجموعة دول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى ( مصر ـ تركيا ـ إيران ـ إندونيسيا ـ باكستان ـ بنجلاديش ـ نيجيريا ـ ماليزيا )، وضمن هذا الإطار يصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا صحفيًا حول العلاقات الاقتصادية بين مصر ومجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى.

 

وأظهرت بيانات الجهاز اليوم الخميس، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى ليسجل 7.9 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 8 مليارات دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى 3.1 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

 أعلى مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى استيرادًا من مصر

وجـاءت تركيا على رأس قائمة أعلى مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى استيرادًا من مصرخلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.6 مليار دولار، تليها نيجيريا 119.8 مليون دولار، ثم اندونيسيا 109.5 مليون دولار، ثـم باكستان 88.7 مليون دولار، ثم ماليزيا 77.4 مليون دولار، ثم بنجلاديش 61.2 مليون دولار، ثم ايران 2.5 مليون دولار  .

أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى مجموعة الدول الثماني النامية 

• لدائن ومصنوعاتها بقيمة 385 مليون دولار.
• وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 291 مليون دولار.
• أسمدة بقيمة 268 مليون دولار  .
• خضروات وفواكه  بقيمة 239 مليون دولار.
• حديد وصلب بقيمة 201 مليون دولار  .  

وبلغت قيمة الواردات المصرية من مجموعة الدول الثماني النامية 4.8 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 4.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. 

وتصدرت تركيا  قائمة أعلى مجموعة الدول الثماني النامية تصديرًا لمصر خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 2.7 مليار دولار، تليها اندونيسيا 1.3 مليار دولار، ثم ماليزيا 578.7 مليون دولار، ثم نيجيريا 111.7 مليون دولار، ثم باكستان 91.7 مليون دولار، ثم  بنجلاديش 41.8 مليون دولار، ثم ايران  3.3 مليون دولار.

 


أهم المجموعات السلعية المستوردة من مجموعة الدول الثماني النامية 

• شحوم وزيوت نباتية وحيوانية بقيمة 1.2 مليار دولار.
•  آلات وأجهزة كهربائية وآلية وأجزاؤها بقيمة  585 مليون دولار.
• حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 566 مليون دولار  .
• وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها 335 مليون دولار.
• منتجات كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 227 مليون دولار.
• لدائن ومصنوعاتها بقيمة 163 مليون دولار  .

قيمة تحويلات المصريين العاملين بمجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى 

 وكشفت بيانات الجهاز عن تسجيل قيمة  تحويلات المصريين العاملين بمجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى 71.1 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 70 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022.

وجاءت تركيا في المرتبة الأولى بقائمة اعلى مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2022/2023 حيث بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بها 30.1 مليون دولار تليها نيجيريا 18 مليون دولار، ثم بنجلاديش  8.2 مليون دولار،ثم ماليزيا 6.6 مليون دولار، ثم اندونيسيا 5.1 مليون دولار،  ثم باكستان 3 مليون دولار، ثم ايران 9 آلاف دولار.

حجم تحويلات العاملين من مجموعة الدول الثماني النامية بمصر

 كما بلغ حجم تحويلات العاملين من مجموعة الدول الثماني النامية بمصر 20.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 21.5 مليون دولار  خلال العام المالى 2021/2022. 

واحتلت تركيا المرتبة الأولى في قيمة التحويلات العاملين من مجموعة الدول الثماني النامية بمصر حيث بلغ قيمة تحويلات العاملين من تركيا بمصر 10.7مليون دولار، ثم اندونيسيا 3.6 مليون دولار، ثم نيجيريا 2.7 مليون دولار ثم ماليزيا 2.3 مليون دولار، ثم باكستان 1.3 مليون دولار ثم بنجلاديش 174 ألف دولار.

 

قيمة استثمارات مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى بمصر

وسجلت قيمة استثمارات مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى بمصر 100.8 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 47.6 مليون دولار خلال العام المالى 2021 /2022. 

كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى 939 مليون دولار خلال العام المالى 2022 /2023 مقابل 1.2 مليار دولار خلال العام المالى 2021 /2022.                                                

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بمجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى طبقــًا لتقـديـرات البعثة 79.6 ألف مصري حتى نهاية عام  2023.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

مؤشرات البورصة تواصل الهبوط بمنتصف تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق