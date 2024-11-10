عاجل:اندلاع اشتباكات بالاسلحة الثقيلة - أخبار كلمتك

عاجل:اندلاع اشتباكات بالاسلحة الثقيلة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تجربة جديدة.. محمد رمضان يعلن عن بدء تحضيرات ألبومه الجديد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تجربة جديدة.. محمد رمضان يعلن عن بدء تحضيرات ألبومه الجديد - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يشدد على دعم مصر الكامل للبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يشدد على دعم مصر الكامل للبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم - أخبار كلمتك

الزمالك يعلن فوز فريق السيدات بهذه الجائزة - أخبار كلمتك

الزمالك يعلن فوز فريق السيدات بهذه الجائزة - أخبار كلمتك

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

السبت، انطلاق الدورة الثامنة من المعرض الدولي "ديستنشن أفريقا" للملابس الجاهزة - أخبار كلمتك

السبت، انطلاق الدورة الثامنة من المعرض الدولي "ديستنشن أفريقا" للملابس الجاهزة - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يسلم شحنة المساعدات المصرية الرابعة إلى بيروت (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يسلم شحنة المساعدات المصرية الرابعة إلى بيروت (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

تضامن كبير مع الإمام الأكبر، مصر تودع شقيقة شيخ الأزهر برسائل عزاء من كافة الأطياف - أخبار كلمتك

تضامن كبير مع الإمام الأكبر، مصر تودع شقيقة شيخ الأزهر برسائل عزاء من كافة الأطياف - أخبار كلمتك

أوسكار آيزك يعود لتجسيد MoonKnight في الموسم الثالث من WhatIf - أخبار كلمتك

أوسكار آيزك يعود لتجسيد MoonKnight في الموسم الثالث من WhatIf - أخبار كلمتك

أسعار تذاكر حفل بهاء سلطان وروبي يوم 6 ديسمبر - أخبار كلمتك

أسعار تذاكر حفل بهاء سلطان وروبي يوم 6 ديسمبر - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

بنك القاهرة يطلق حملة "هديتك مضمونة" للعملاء الجدد عند فتح الحسابات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بنك القاهرة يطلق حملة "هديتك مضمونة" للعملاء الجدد عند فتح الحسابات - أخبار كلمتك

بنك القاهرة يطلق حملة "هديتك مضمونة" للعملاء الجدد عند فتح الحسابات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 04:32 مساءً -  أعلن بنك القاهرة عن إطلاق حملته الترويجية الجديدة تحت شعار “هديتك مضمونة”، والتي تقدم جوائز ترحيبية قيمة للعملاء الجدد عند فتح حسابات بقيمة تبدأ من 50 ألف جنيه، وذلك ابتداءً من 1 نوفمبر ولمدة محدودة.

وأوضح محمد ثروت، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية ببنك القاهرة، أن هذه الحملة تهدف إلى جذب المزيد من العملاء وتشجيعهم على فتح حسابات جديدة، وذلك في إطار استراتيجية البنك لجذب العملاء الجدد، ويقدم البنك هدايا ترحيبية قيمة عند الانضمام للحملة. 

وذلك بناءً على قيمة أول إيداع في الحسابات أو الودائع والشهادات بالعملة المحلية، تشمل الهدايا المقدمة أجهزة "آيفون 15 برو ماكس"، وتلفزيونات "سامسونج 65 بوصة"، وهدايا أخرى متنوعة.

وأضاف "ثروت" أن بنك القاهرة يسعى دائمًا لتقديم أفضل الخدمات والعروض لعملائه، ويأتي إطلاق هذه الحملة في إطار جهود البنك المستمرة لتعزيز مكانته في السوق المصرفي المصري.

وتتوفر هذه الحملة في جميع فروع بنك القاهرة على مستوى الجمهورية، مما يتيح للعملاء في كل مكان فرصة الاستفادة من هذه العروض المميزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

تراجع كبير، حركة الجنيه الذهب خلال أسبوع - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق