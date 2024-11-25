ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 10:57 صباحاً - ارتفعت مؤشرا البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الإثنين، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% عند مستوى 30440 نقطة، واوارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% عند مستوى 37775 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% عند مستوى 13480 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% عند مستوى 8404 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% عند مستوى 11561 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.34% عند مستوى 3145 نقطة.

تداولات بداية الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد، أول جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.236 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 30397 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 37667 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 13338 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 8360 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 11514 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 3137 نقطة.

تداولات جلسة نهاية الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.248 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 30631 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 38002 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 13441 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 8340 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 11522 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 3162 نقطة.

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