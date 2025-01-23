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مصر تدين العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين - أخبار كلمتك

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مصر تدين العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين - أخبار كلمتك

مصر تدين العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 04:55 مساءً - أصدرت وزارة الخارجية اليوم الخميسن بيانا رسميا، قالت فيه:"تدين جمهورية مصر العربية العملية العسكرية الإسرائيلية فى جنين، والتى أسفرت عن عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين، وتحذر من تداعيات تلك العملية على أمن واستقرار الضفة الغربية وما يمكن أن تسهم فيه من تأجيج للأوضاع الأمنية".

مصر تدين العملية العسكرية الإسرائيلية فى جنين

وأضافت الخارجية في بايانها:"وتشدد مصر على أن تلك العملية العسكرية تتعارض مع الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة الاستقرار والهدوء بالأراضى الفلسطينية المحتلة والمنطقة، ومن شأنها أن تؤدى إلى تداعيات وخيمة".

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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