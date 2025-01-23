وزير التربية والتعليم يشارك في فعاليات افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 - أخبار كلمتك

وزير التربية والتعليم يشارك في فعاليات افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 - أخبار كلمتك

وزير المالية يؤكد على تضافر الجهود لمواجهة التحديات الدولية - أخبار كلمتك

وزير المالية يؤكد على تضافر الجهود لمواجهة التحديات الدولية - أخبار كلمتك

بتروجت يفوز على المصري البورسعيدي 2-1 في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

بتروجت يفوز على المصري البورسعيدي 2-1 في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

جروس يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة مودرن سبورت في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

جروس يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة مودرن سبورت في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

عمر مرموش: تعلمت من أجويرو في صغري وهذه أحلامي مع مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

عمر مرموش: تعلمت من أجويرو في صغري وهذه أحلامي مع مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

شباب المقاولون 2005 يفوز على زد بثنائية نظيفة - أخبار كلمتك

شباب المقاولون 2005 يفوز على زد بثنائية نظيفة - أخبار كلمتك

الأهلي يسعي لحل أزمة لقاء بيراميدز وإنهاء التعاقد مع هذا المهاجم - أخبار كلمتك

الأهلي يسعي لحل أزمة لقاء بيراميدز وإنهاء التعاقد مع هذا المهاجم - أخبار كلمتك

مانشستر سيتي يحتفي بصفقة عمر مرموش أمام الأهرامات (فيديو) - أخبار كلمتك

مانشستر سيتي يحتفي بصفقة عمر مرموش أمام الأهرامات (فيديو) - أخبار كلمتك

هاني أبو ريدة يبحث تعزيز سبل التعاون مع رئيس الاتحاد الموزمبيقي لكرة القدم - أخبار كلمتك

هاني أبو ريدة يبحث تعزيز سبل التعاون مع رئيس الاتحاد الموزمبيقي لكرة القدم - أخبار كلمتك

حزب الله يحذر من تأجيل انسحاب جيش الاحتلال من جنوب لبنان - أخبار كلمتك

حزب الله يحذر من تأجيل انسحاب جيش الاحتلال من جنوب لبنان - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

إحراق مصفاة الخرطوم للنفط، الدعم السريع ترتكب جريمة حرب والجيش السوداني يتوعدها - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
إحراق مصفاة الخرطوم للنفط، الدعم السريع ترتكب جريمة حرب والجيش السوداني يتوعدها - أخبار كلمتك

إحراق مصفاة الخرطوم للنفط، الدعم السريع ترتكب جريمة حرب والجيش السوداني يتوعدها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 04:55 مساءً - مصفاة الجيلي، اتهم الجيش السوداني، اليوم، مليشيا الدعم السريع التى يقودها محمد حمدان دقلو المعروف بـ حميدتى، بإحراق مصفاة الخرطوم للنفط الواقعة في منطقة الجيلي.

الجيش السودانى يدين حرق مصفاة الخرطوم للنفط 

وقال الجيش السوداني، في بيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مواصلة لسلوكها الإجرامي الحاقد على البلاد وشعبها وبعد أن ضيقت عليها قواتنا الخناق بكل محاور القتال، عمدت مليشيا آل دقلو الإرهابية -الدعم السريع- صباح اليوم، إحراق مصفاة الخرطوم بالجيلي في محاولة يائسة لتدمير بنيات هذا البلد، بعد أن يئست من تحقيق أوهامها بالاستيلاء على مقدراته وأرضه.

وتابع الجيش السوداني، يكشف هذا التصرف الحاقد -حرق مصفاة الجيلي- مدى إجرام وانحطاط هذه مليشيا الدعم السريع قيادةً وأفرادًا ومساندين، ويوضح بجلاء مدى ضلوعها في ارتكاب كل أنواع الجرائم والانتهاكات غير المسبوقة في تاريخ الحروب بحق المواطن السوداني وممتلكاته، الأمر الذي يزيدنا عزمًا  على ملاحقتها في كل مكان حتى نطهر كل شبر منهم.

مليشيا الدعم السريع تحرق مصفاة الخرطوم للنفط 

من جانبه اعتبر الناطق باسم الحكومة السودانية، أن حرق الدعم السريع لمصفاة الخرطوم للنفط يمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني، مناشدًا جميع الدول والمنظمات الحقوقية بتصنيف الدعم السريع وأعوانها كجهات إرهابية.

بشار إلى أن مصفاة الجيلي أكبر محطة لتكرير النفط بالبلاد، وقد أنشئت في تسعينيات القرن الماضي، وتقع شمال مدينة بحري شمالي الخرطوم، وتسيطر عليها قوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

سيفشل كما فشلت في البحر، أول تعليق من الحوثيين على إدراج واشنطن الحركة بقائمة الإرهاب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق