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القناة الإسرائيلية 13: استقالة بن غفير ستدخل حيز التنفيذ غدًا - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 11:25 صباحاً - أعلنت القناة الإسرائيلية 13، اليوم الاثنين، أن استقالة بن غفير ستدخل حيز التنفيذ غدًا وسط تقديرات حكومية بوجود صعوبة قانونية لإعادة تعيينه.

 وقبل وقت سابق أعلن  حزب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، أنه تقديم استقالته من الحكومة الإسرائيلية أمس الأحد.

 استقالة بن غفير من الحكومة 

وفي السياق ذاته كشفت  تقارير عبرية، عن الخليفة المحتمل لوزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، في الحكومة الإسرائيلية،  حال استقال من منصبه وغادر الحكومة.

وذكرت القناة 13 العبرية نقلًا عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن من المتوقع أن يشغل وزير الزراعة آفي ديختر منصب بن غفير مؤقتًا.

بديل بن غفير في حكومة نتنياهو 

وهدد بن غفير بالاستقالة وسحب حزبه "عوتسماه يهوديت" من الحكومة إذا تمت المصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار واستعادة الرهائن مع حركة “ حماس”في قطاع غزة، حيث يرفض الوزير اليميني المتطرف الاتفاق بشدة.

وكانت مصادر أشارت، في وقت سابق، إلى أن الوسطاء في الصفقة مارسوا ضغطًا على نتنياهو من أجل الانتهاء من موافقات الحكومة الإسرائيلية بنهاية الجمعة.

وتعقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعها منذ عدة ساعات لبحث إقرار الصفقة مع "حماس"، وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الوزير دودي أمسالم عارض الاتفاق وطلب إعادة كل الرهائن بصفقة واحدة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن رؤساء الأجهزة الأمنية خلال اجتماع الحكومة قولهم إن تقديراتهم تشير إلى أن "حماس لديها مصلحة في احترام الاتفاق".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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