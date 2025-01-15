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مصر تدعو المجتمع الدولي لدعم تنفيذ وقف النار وإدخال المساعدات لغزة - أخبار كلمتك

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مصر تدعو المجتمع الدولي لدعم تنفيذ وقف النار وإدخال المساعدات لغزة - أخبار كلمتك

مصر تدعو المجتمع الدولي لدعم تنفيذ وقف النار وإدخال المساعدات لغزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 09:10 مساءً - دعت  مصر  كافة أطراف المجتمع الدولي لدعم تنفيذ صفقة وقف إطلاق النار في غزة والتنسيق بشأن إدخال أكبر قدر من المساعدات للقطاع فور دخول الاتفاق حيز النفاذ، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

ضغط الوسطاء لإنهاء معاناة الفلسطينيين 

وقال مصدر أمني إن إصرار وضغط الوسطاء علي طرفي الصراع كان بهدف إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة  .

أجواء احتفالات وفرح قرب التوصل لإتفاق وقف إطلاق النار
 

وشهدت عدة مدن بقطاع غزة أجواء احتفالية وفرحًا على الرغم  مع تواتر الأنباء عن قرب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى.

وجاء ذلك بعدما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مصرية قطرية تشرف على عودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله.

و بحسب “ الجزيرة الاخبارية” أوضحت المصادر أنه من المقرر أن يصدر بيان قطري مصري أمريكي  بعد قليل يشمل ضمانات بعدم استئناف إسرائيل للحرب لاحقا.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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