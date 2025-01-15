تكريم المعلم آفاق براتب ستة أشهر بعد حادثة ساحة العروض - أخبار كلمتك

تكريم المعلم آفاق براتب ستة أشهر بعد حادثة ساحة العروض - أخبار كلمتك

اللواء الفضلي يعبر عن استياءه حيال ماحدث في مستشفى لودر - أخبار كلمتك

اللواء الفضلي يعبر عن استياءه حيال ماحدث في مستشفى لودر - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:36 - ترحيب دولي وعربي باتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:36 - ترحيب دولي وعربي باتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:36 - مصرع 5 أشخاص في تصادم 12سيارة على الطريق الأوسطي.. إحداها سقطت من أعلى الكوبري - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:36 - مصرع 5 أشخاص في تصادم 12سيارة على الطريق الأوسطي.. إحداها سقطت من أعلى الكوبري - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:36 - «بايدن»: توصلنا اليوم بمساعدة مصر وقطر إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:36 - «بايدن»: توصلنا اليوم بمساعدة مصر وقطر إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

قيادي بحزب العدل: مصر تسعى جاهدة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني - أخبار كلمتك

قيادي بحزب العدل: مصر تسعى جاهدة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني - أخبار كلمتك

عاجل.. الرئيس السيسي: مصر ستظل دائما وفية لعهدها ومدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني - أخبار كلمتك

عاجل.. الرئيس السيسي: مصر ستظل دائما وفية لعهدها ومدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-1-2025 في السعودية - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-1-2025 في السعودية - أخبار كلمتك

مصدر رفيع المستوى: مصر تستعد لإدخال مساعدات كبيرة إلى قطاع غزة - أخبار كلمتك

مصدر رفيع المستوى: مصر تستعد لإدخال مساعدات كبيرة إلى قطاع غزة - أخبار كلمتك

بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة يوم الأحد 19 يناير - أخبار كلمتك

بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة يوم الأحد 19 يناير - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

بايدن يشرح مراحل صفقة غزة وموعد الوقف الكامل لإطلاق النار بالقطاع - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بايدن يشرح مراحل صفقة غزة وموعد الوقف الكامل لإطلاق النار بالقطاع - أخبار كلمتك

بايدن يشرح مراحل صفقة غزة وموعد الوقف الكامل لإطلاق النار بالقطاع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 09:30 مساءً - وقف إطلاق النار فى غزة، قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، مساء اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بمساعدة كل من مصر وقطر.

تعليق بايدن على التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

جاء ذلك خلال كلمة بايدن، أمام مؤتمر صحفي أوضح فيها، أن اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، من شأنه أن يوقف القتال بالقطاع ويزيد من المساعدات الإنسانية التي يحتاجها المدنيون الفلسطينيون، ويعيد الرهائن إلى أسرهم بعد أكثر من 15 شهرا.


وأوضح بايدن، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مدتها 6 أسابيع، مضيفا:سنزيد حجم المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة، كما أننا علمنا مع إدارة ترمب كفريق واحد خلال العمل على هذا الاتفاق.

وتابع  الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته: سيتم الإفراج عن رهائن أمريكيين في المرحلة الأولى من الاتفاق، وستبدأ زيادة المساعدات الإنسانية في غزة بموجب الاتفاق 
 

بايدن يؤكد أن وقف إطلاق النار الكامل مايو المقبل 


واشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، سيصبح وقفا دائما وهو نفس توقيت المقترح الذي طرحته في مايو الماضي، وأن  الاتفاق سيوقف القتال في غزة ويزيد من المساعدات الإنسانية، وتم التوصل إلى الاتفاق بسبب ضغوط إسرائيل على حماس بدعم من الولايات المتحدة.


واختتم بايدن: الخطوط العريضة والدقيقة للاتفاق وضعت في 31 مايو العام الماضي.

قطر تعلن رسميًا  التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار في غزة 

وقبل وقت سابق قال الشيخ محمد بن عبدالرحمن، رئيس وزراء، ووزير خارجية قطر، إنه يسر قطر، ومصر، والولايات المتحدة الأمريكية، الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن غزة.

وأضاف بن عبدالرحمن، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: أشكر شركاءنا مصر والولايات المتحدة على جهودهم التي أسهمت في دفع المفاوضات للأمام.

واستكمل رئيس الوزراء وزير خارجية قطر: أشكر شركاءنا مصر والولايات المتحدة على جهودهم التي أسهمت في دفع المفاوضات للأمام، متابعا:مع موافقة جانبي التفاوض يتواصل العمل الليلة على استكمال الجوانب التنفيذية

ويبدأ تنفيذ الاتفاق في يوم الأحد التاسع عشر من يناير الجاري، وحسب الاتفاق ستطلق حماس سراح 33 رهينة مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين

وأشار الي ان  تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من الاتفاق، مؤكدا أن  قطر ومصر والولايات المتحدة ستعمل على ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النارمع حماس وإسرائيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

مواجهات بين شرطة الاحتلال والحريديم جراء أزمة التجنيد الإجباري - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق