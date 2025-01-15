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بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة يوم الأحد 19 يناير - أخبار كلمتك

بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة يوم الأحد 19 يناير - أخبار كلمتك

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بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة يوم الأحد 19 يناير - أخبار كلمتك

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بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة يوم الأحد 19 يناير - أخبار كلمتك

بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة يوم الأحد 19 يناير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 09:30 مساءً - وقف إطلاق النار في غزة، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن، رئيس وزراء، وزير خارجية قطر، إنه يسر قطر، ومصر، والولايات المتحدة الأمريكية، الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن غزة.

قطر تعلن رسميًا  التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة 

وشكر  الشيخ محمد بن عبد الرحمن، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، مصر والولايات المتحدة على الجهود التي أسهمت في دفع المفاوضات للأمام.

واستكمل رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، أنه مع موافقة جانبي التفاوض يتواصل العمل الليلة على استكمال الجوانب التنفيذية.

ويبدأ تنفيذ الاتفاق الأحد التاسع عشر من يناير الجاري، وحسب الاتفاق ستطلق حماس سراح 33 رهينة مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين.

وأشار إلي، أن  تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من الاتفاق، مؤكدا أن  قطر ومصر والولايات المتحدة تعمل على ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس وإسرائيل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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