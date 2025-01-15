بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة يوم الأحد 19 يناير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 09:30 مساءً - وقف إطلاق النار في غزة، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن، رئيس وزراء، وزير خارجية قطر، إنه يسر قطر، ومصر، والولايات المتحدة الأمريكية، الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن غزة.

قطر تعلن رسميًا التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وشكر الشيخ محمد بن عبد الرحمن، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، مصر والولايات المتحدة على الجهود التي أسهمت في دفع المفاوضات للأمام.

واستكمل رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، أنه مع موافقة جانبي التفاوض يتواصل العمل الليلة على استكمال الجوانب التنفيذية.

ويبدأ تنفيذ الاتفاق الأحد التاسع عشر من يناير الجاري، وحسب الاتفاق ستطلق حماس سراح 33 رهينة مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين.

وأشار إلي، أن تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من الاتفاق، مؤكدا أن قطر ومصر والولايات المتحدة تعمل على ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس وإسرائيل.

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