مصدر رفيع المستوى: مصر تستعد لإدخال مساعدات كبيرة إلى قطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 09:30 مساءً - أكد مصدر مصري رفيع المستوى، أن مصر تستعد لإدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى قطاع غزة لدعم أهالي القطاع.

انسحاب الاحتلال الإسرائيلي

وأكدت مصادر للقاهرة الإخبارية، أنه في اليوم السابع من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، تنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي كليا من شارع الرشيد شرقا إلى شارع صلاح الدين، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني

وذكر مصدر مطلع، أن إصرار وضغط الوسطاء علي طرفي الصراع - إسرائيل وحماس- كان بهدف إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

وكشفت مصادر للقاهرة الإخبارية، أنه في اليوم الـ 22 تنسحب قوات الاحتلال من وسط قطاع غزة خاصة محور نتساريم ومحور دوار الكويت شرق طريق صلاح الدين لمنطقة بمحاذاة الحدود.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.