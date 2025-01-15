عاجل:شاهد بالصورة .. سقوط ضحايا بهذه المحافظة اليمنية - أخبار كلمتك

عاجل:شاهد بالصورة .. سقوط ضحايا بهذه المحافظة اليمنية - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:56 - عاجل: بيان صادر عن مصر وقطر وأمريكا: بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بغزة 19 يناير الجاري - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:56 - عاجل: بيان صادر عن مصر وقطر وأمريكا: بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بغزة 19 يناير الجاري - أخبار كلمتك

شاهد، رد فعل دكة بدلاء الأهلي لحظة إهدار عمر الساعي هدفا أمام الجونة - أخبار كلمتك

شاهد، رد فعل دكة بدلاء الأهلي لحظة إهدار عمر الساعي هدفا أمام الجونة - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، تعادل ليستر سيتي وكريستال بالاس سلبيا بالشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، تعادل ليستر سيتي وكريستال بالاس سلبيا بالشوط الأول - أخبار كلمتك

ليجانيس يتأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا بفوز مثير على ألميريا - أخبار كلمتك

ليجانيس يتأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا بفوز مثير على ألميريا - أخبار كلمتك

كولر يصدم علي معلول بهذا التصريح - أخبار كلمتك

كولر يصدم علي معلول بهذا التصريح - أخبار كلمتك

تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة - أخبار كلمتك

تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة - أخبار كلمتك

الاتفاق على بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة الساعة 12:15 ظهر الأحد - أخبار كلمتك

الاتفاق على بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة الساعة 12:15 ظهر الأحد - أخبار كلمتك

طن اليوريا العادي يتراجع 2388 جنيها،أسعار الأسمدة في الأسواق اليوم 15/1/2025 - أخبار كلمتك

طن اليوريا العادي يتراجع 2388 جنيها،أسعار الأسمدة في الأسواق اليوم 15/1/2025 - أخبار كلمتك

الدوري الألماني، أوجسبورج يتقدم علي يونيون برلين بثنائية في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الألماني، أوجسبورج يتقدم علي يونيون برلين بثنائية في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

حماس: اتفاق وقف إطلاق النار ثمرة صمود شعبنا ونشكر كل من ساهم فيه - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 09:50 مساءً - أعلنت حركة حماس، مساء اليوم الأربعاء، أن اتفاق وقف إطلاق النار هو ثمرة الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني والمقاومة بقطاع غزة على مدار أكثر من 15 شهرا.

حماس توجه الشكر لكل الشعب الفلسطيني ومن ساهم في وقف الحرب

كما أشارت في بيان لها إلى أن اتفاق وقف العدوان على غزة محطة فاصلة من محطات الصراع مع العدو لتحقيق أهداف شعب فلسطين في التحرير والعودة.

وقالت الحركة: "إن الاتفاق يأتي انطلاقا من مسئوليتنا بوقف العدوان الصهيوني ووضع حد لشلال الدم والمجازر وحرب الإبادة".

كما أعربت الحركة عن تقديرها وشكرها لكل المواقف المشرفة الرسمية والشعبية التي تضامنت مع غزة، موجهة الشكر لكل من وقف مع شعب فلسطين وساهم في فضح الاحتلال ووقف العدوان عربيا وإسلاميا ودوليا.

وقبل وقت سابق، قال رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، “يسر قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن غزة”.

رئيس الوزراء القطري يعلن رسميا التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار

وتابع رئيس الوزراء القطري: مع موافقة جانبي التفاوض يتواصل العمل الليلة على استكمال الجوانب التنفيذية، لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تحلق في أجواء بيروت - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق