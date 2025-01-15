الإعلان رسميا عن التوصل لاتفاق بشأن غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 09:10 مساءً - قال رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، “يسر قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن غزة”.

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