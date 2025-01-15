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ترامب: نبني على وقف إطلاق النار في غزة لتوسيع اتفاقات أبراهام - أخبار كلمتك

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ترامب: نبني على وقف إطلاق النار في غزة لتوسيع اتفاقات أبراهام - أخبار كلمتك

ترامب: نبني على وقف إطلاق النار في غزة لتوسيع اتفاقات أبراهام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 09:10 مساءً - قال الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اليوم، إن وقف إطلاق النار في غزة جاء نتيجة انتصارنا التاريخي في الانتخابات الرئاسية نوفمبر الماضي.

ترامب يلمح لتوسيع اتفاقات أبراهام للتطبيع بين العرب وإسرائيل

وتابع ترامب: "لقد حققنا الكثير حتى دون أن نكون في البيت الأبيض، تخيلوا فقط كل الأشياء الرائعة التي ستحدث عندما أعود إلى البيت الأبيض، ويتم تنصيب إدارتي بالكامل، حتى يتمكنوا من تأمين المزيد من الانتصارات للولايات المتحدة!".

واستطرد ترامب، بينما نبني على زخم وقف إطلاق النار هذا لتوسيع نطاق اتفاقيات أبراهام التاريخية، هذه ليست سوى بداية لأشياء عظيمة قادمة لأمريكا، بل والعالم!".

سموتريش يتقدم بقائمة طلبات إلى نتنياهو لقبول الصفقة

على الصعيد ذاته، كشفت وسائل إعلام عبرية، أن وزير المالية الاسرائيلي وزعيم الصهيونية الدينية (المتطرف) بتسلئيل سموتريش، وثيقة مطالب لرئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو كشرط لبقائه في الحكومة.

 

وتتضمن وثيقة المطالب التى تقدم بها الوزير المتطرف، التزام صريح باستكمال الهدف الاستراتيجي المتمثل في إسقاط حكم حماس في غزة واستئناف القتال في نهاية فترة وقف إطلاق النار البالغة 42 يومًا، إذا كان حكم حماس لا يزال قائمًا.

غزة، كلمتك

وطالب سموتريتش أيضًا بزيادة القوة العسكرية في المرحلة القادمة من القتال، وذلك باستخدام إجراءات إضافية وتقليص كبير في حجم المساعدات الإنسانية المقدمة للقطاع.

 

كما يطالب سموتريش بالسيطرة الدائمة على الأراضي الاستراتيجية في قطاع غزة، وتعزيز التحركات لتشجيع الهجرة من القطاع.

 

كما أشارت الوثيقة إلى الحاجة لتغييرات هيكلية في النظام الأمني، وبحسب القناة السابعة الإسرائيلية، فإن سموتريش يطالب باستبدال رئيس الأركان ورؤساء الجيش إلى جانب إعادة تعديل الخطط العملياتية لاستمرار القتال..

 

في المحادثات المغلقة مع رئيس الوزراء يوضح أنه بناء على وجهة نظره كان يجب أن يستقيل من الحكومة على أساس الصفقة كما صيغت.

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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